¹âÃÎÅìÀ¸¡¡ÁíºÛÁªÎ©¸õÊä¼Ô¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»ë»¡¤òµ¿Ìä»ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÁªµó¤ÎÁ°¤À¤±¼å¼Ô¤ÎÌ£Êý¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¤¬£²£´Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»ë»¡¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×¤Ï·ÐºÑÅª¤Êº¤Æñ¤Ê»Ò¤É¤â¡¢¸É¿©¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÜÀß¡£¤³¤³¤ËÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬»ë»¡¤·¡¢Íè·î·Þ¤¨¤ëÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ë¥±¡¼¥¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ÏÌµ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¼Ò²ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¹âÃÎ¤Ï¡Ö¼óÁê¸õÊä¤¬»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò»ë»¡¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ê¤ã¸«¤Ê¤¤¤è¤ê¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤¶¤È¤¯¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÁªµó¤ÎÁ°¤À¤±À¯¼£²È¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¼å¼Ô¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤â¡ØÎÉ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²¶¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤éµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢Çò¤±¤ë¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£