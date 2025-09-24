俳優の高橋文哉が２４日、都内で行われた「ミツカン『鍋ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ』発表会」に出席した。

Ｍｉｚｋａｎは８月、世界の文化、料理のエッセンスを取り入れた新たな鍋つゆブランド「鍋 ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ」を開始。西野七瀬と出演したＣＭでは、フランス・マルセイユ由来の「オマール海老の海賊ブイヤベース」を体験した。「撮影の前に『フランスを感じてください』と言われて、鍋でどうやって感じるのか考えていたけど、本当に新しい鍋つゆ。カットがかかっても、ずっと食べていた」と振り返った。

夏の暑さも少し和らいできたことから、これからの鍋シーズンは兄家族と過ごしたいという。「２人兄がいて、甥っ子も（兄の）奥さんもいて。集まった時に『鍋にしちゃおうか』となることが多い。僕が（鍋つゆを）持って行って、好きな食材を入れて、新しい体験をしてもらいたい。子どもも楽しめそう」と期待。「つゆのテイストだけ伝えて、これが鍋なんだねと新しい体験をしてもらいたい」と心待ちにした。

「鍋 ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ」はブイヤベースのほか、米ニューヨークの「トリュフ香るマンハッタンクラムチャウダー」、韓国・ソウルの「発酵唐辛子のユッケジャン」の全３種がラインアップ。２５〜２９日まで、東京タワー横のスターライズタワーで同商品を体験できるポップアップイベント「鍋ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ ｄｅ ＴＲＩＰ」を実施する。