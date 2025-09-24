東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（CPI）（8月）10:30

結果 3.0%

予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

高市氏「金融政策の具体的な内容は日銀が決めるべき」



【中国】

アリババCEO

米国の競合他社に匹敵する完全なAIシステム開発を目指す

今後3年間でAI開発への投資を500億ドル以上増やす予定



モルガンスタンレー

中国半導体セクターに対する見通しを「魅力的」に引き上げ

AI需要は世界的にも中国でも依然として非常に強い



中国商務省が特定の国の貿易戦争・関税戦争が世界貿易秩序を乱すと非難

中国はこれまで通り真の多国間主義を実践し、ルールに基づく多国間貿易体制を支持する



【NZ】

NZ中銀新総裁にスウェーデン中銀アンナ・ブレマン第1副総裁、12月1日から任期5年

初の女性総裁であり1934年中銀設立時に初代総裁務めた英国人Leslie Lefeaux氏以来初の外国人

現在総裁を務めているホークスビー氏はブレマン氏が総裁に就いた時点で中央銀行を去る

