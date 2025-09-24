東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
消費者物価指数（CPI）（8月）10:30
結果 3.0%
予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
高市氏「金融政策の具体的な内容は日銀が決めるべき」
【中国】
アリババCEO
米国の競合他社に匹敵する完全なAIシステム開発を目指す
今後3年間でAI開発への投資を500億ドル以上増やす予定
モルガンスタンレー
中国半導体セクターに対する見通しを「魅力的」に引き上げ
AI需要は世界的にも中国でも依然として非常に強い
中国商務省が特定の国の貿易戦争・関税戦争が世界貿易秩序を乱すと非難
中国はこれまで通り真の多国間主義を実践し、ルールに基づく多国間貿易体制を支持する
【NZ】
NZ中銀新総裁にスウェーデン中銀アンナ・ブレマン第1副総裁、12月1日から任期5年
初の女性総裁であり1934年中銀設立時に初代総裁務めた英国人Leslie Lefeaux氏以来初の外国人
現在総裁を務めているホークスビー氏はブレマン氏が総裁に就いた時点で中央銀行を去る
※経済指標
【豪州】
消費者物価指数（CPI）（8月）10:30
結果 3.0%
予想 2.9% 前回 2.8%（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
高市氏「金融政策の具体的な内容は日銀が決めるべき」
【中国】
アリババCEO
米国の競合他社に匹敵する完全なAIシステム開発を目指す
今後3年間でAI開発への投資を500億ドル以上増やす予定
モルガンスタンレー
中国半導体セクターに対する見通しを「魅力的」に引き上げ
AI需要は世界的にも中国でも依然として非常に強い
中国商務省が特定の国の貿易戦争・関税戦争が世界貿易秩序を乱すと非難
中国はこれまで通り真の多国間主義を実践し、ルールに基づく多国間貿易体制を支持する
【NZ】
NZ中銀新総裁にスウェーデン中銀アンナ・ブレマン第1副総裁、12月1日から任期5年
初の女性総裁であり1934年中銀設立時に初代総裁務めた英国人Leslie Lefeaux氏以来初の外国人
現在総裁を務めているホークスビー氏はブレマン氏が総裁に就いた時点で中央銀行を去る