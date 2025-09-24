24日、自民党総裁選（10月4日投開票）の5候補が日本記者クラブ主催の公開討論会に出席した。5候補が順に相手を指名して質問する場面において、1巡目では小泉進次郎氏を除く4人中の3人が小泉氏を指名した。

林芳正氏は小泉氏に「100万円給料を増やすという方向性は私の1％実質成長と一緒だと思っている。先ほど『インフレ対応型』という話があったが、大体どれぐらいのインフレ率・物価上昇水準を想定しているのか？ また日銀とどういうふうに連携されていこうとしているのか？」と質問。

これに対して小泉氏は「今、林候補のお尋ねのあった、私の掲げている目標の2030年に設備投資は135兆円、そして平均賃金は100万円アップ、こういったことについてどのようにということと、物価上昇率だが、これは実質賃金1％程度の成長を続けていく。そして日銀の物価目標2％を前提にした時に、2023年の419万円が2030年には515万円に約100万円アップする。その賃金を上げていくために政策を総動員していく。賃上げ促進税制、そしてまた中小企業や小規模事業者も含めた生産性の向上やDX、省力化投資、こういったことに加えて、地方自治体の発注のインフレ対応型の見直し、そして公的価格で医療そして介護、また教育、こういった公定価格で働いている方々の処遇改善をつなげていく。このことによってこの実質賃金の成長と、また最終的に100万円のアップ、これを達成していきたい」と答えた。

林氏の隣に座る高市早苗候補も小泉氏に質問した。

「今と同じ質問になるが、2030年に手取り100万円増やすというが、現在の賃上げ目標のペースを維持するということで実現していくということだが、具体的にどういうふうに実現するのか？ 例えば賃上げ促進税制は赤字の中小零細企業では活用ができない。私自身は、これに対して、できたらそういう赤字企業に対して賃上げを推奨メニューとした地方向けの交付金を考えている。そもそも所得の格差が拡大しつつあるので一部の高所得者の賃金が上がってもなかなかそれ以外の賃金が上昇しないというケースもあるのでむしろ中央値で見ていくべきではないか？」

これに小泉氏は「先ほど林候補のお尋ねにもお答えした通り、賃上げの促進税制を活用する、そしてまた中小企業小規模事業者、そういったところでいえば、省力化投資・DX、こういったことを進めていける日本政府の後押しが必要だと思う。さらに、物価が今上がっているから、こういった中で公定価格で働いている方の処遇の改善、そして公的支出の見直しは『官公需』と言われるが、地方自治体の発注の単価も見直していかなければいけない。さらに、下請Gメンという言葉が今あるが、やはり発注や価格転嫁が適切に進むような環境整備、後押しも不可欠だと思うので政策を総動員して賃上げの実現を成し遂げていきたい」と答えた。

さらに小林鷹之氏も「集中して申し訳ないが、小泉候補にエネルギー政策について伺いたい」として以下のように質問した。

「私はこれから電力需要が激増していくので、やはりエネルギー政策は安定していて安価でバランスが取れていて、戦略性が重要だと思う。小泉候補も安定供給が重要とおっしゃっているが、その中で、例えば再エネ、とりわけ太陽光発電パネルは正直不安定で、調整電源がどうしても必要になってくる。そのうえ高いし、また特定国にパネルは依存しているという経済安全保障上のリスクもある。そして、平地面積あたりでは再エネ先進国のドイツの2倍になっていて、主要国トップクラスだ。環境の話も最近話題になっている。そういう状況の中で、小泉候補の太陽光パネルを含めたこのエネルギー安全保障の考え方について示していただきたい」

小泉氏は「今、小林候補からお尋ねのあったエネルギー政策の基本的な考え方については、経済安全保障上のリスク、太陽光についてももちろん留意しなければいけない。そのうえで、やはり今、日本の問題はエネルギーの自給率が極めて低い、そして海外依存度が高い、また化石燃料も依存率が高い、こういった中で、やはり再エネ、そして原子力、この国産のエネルギーをいかに増やしていくか、これがまず基本的な立場だと思う。そういった中で、特に太陽光については、地域で環境破壊につながるとか、そしてまた希少種の保護とは逆行するとか、こういったことについては必要な措置・規制対応は私も不可欠だと思う。こういうようにエネルギーの安定供給につなげて、経済安全保障、エネルギー安全保障、これに資するような形でエネルギー政策は進めていきたい」と述べた。

