◇MLB ダイヤモンドバックス5-4ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が6回無失点と好投しましたが、救援陣が逆転を許し勝利投手の権利を失いました。

ドジャースは2回にテオスカー・ヘルナンデス選手がホームラン。先発の大谷選手は4回までで8個の三振を奪うなど6回無失点の好投で勝利投手の権利を持って降板します。

打線は6回にテオスカー・ヘルナンデス選手の2点タイムリースリーベース、7回にはベン・ロートベット選手がホームランを放ち得点を重ね、4点リードで継投に入ります。

しかし7回裏、タイムリーと2ランで3点を返され、リードは1点に。8回にはアレックス・ベシア投手が2つの四球で1アウト1、2塁とされますが、盗塁死と三振で1点のリードを守ります。

9回はタナー・スコット投手がマウンドへ。先頭打者に死球を与えると、続く打者は四球で0アウト1、2塁のピンチに。送りバントと犠牲フライで同点に追いつかれ、大谷選手は勝利投手の権利を失います。

さらに続く1番のヘラルド・ペルドモ選手にタイムリーを許し、逆転サヨナラ。4点のリードを救援陣が守り切れず、まさかの逆転負けとなりました。

大谷選手は前回登板、日本時間17日のフィリーズ戦でも5回被安打0、無失点と好投しましたが、4点リードの6回に救援陣が6点を奪われ逆転負け。8月28日のレッズ戦以来、勝利から遠ざかっています。

大谷選手が好投も2勝目とはならず。最終回に逆転サヨナラとまさかの展開に、SNSでは「大谷さんの2勝目が〜〜」「気の毒すぎる」「胸が痛い」とファンがコメントしています。