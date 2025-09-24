女優山口智子（60）が21日放送されたTBS系特番「バカリズム×山口智子ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ」に出演。自身の極端な性格に言及する一幕があった。

家庭や職場などで起きた“あるある話”をショートアニメで再現しつつ、出演者らがトークで盛り上がるバラエティー特番。金髪で登場した山口はお笑いタレントのバカリズム（49）とタッグを組んでMCを務めた。

山口とバカリズムは12年のフジテレビ系ドラマ「ゴーイングマイホーム」で共演し、出会ったという。最初に出会った際のエピソードをバカリズムが振り返っていた際、山口がオチまで待たずに先回りして話してしまったため、バカリズムが笑いながら「俺にちゃんとしゃべらせてください。全部先に言うから。これ、めっちゃいいエピソードだったのに」とツッコんだ。

すると山口は「あのね、すげー、超せっかちなの。たぶん、世界一せっかちな人間だと思う」と衝撃告白した。

バカリズムがそれをうけ「ここにくるまでにもいろいろと苦労してきたと思うんですよ。山口さんも。それも全部”楽しんでいこう“っていうかたじゃないですか」などと話すと、山口は「いやあ…だってさあ、もう引きずられたくないよね、ネガティブ要素に。私たちの”地球滞在時間“はね、限られてるじゃん。滞在してるんですよ今、私、地球っていう星に。1分1秒を無駄にしたくない」と独特の世界観を披露していた。