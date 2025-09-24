「るるぶ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」9月26日発売「青ブタ」に登場したスポットの紹介や聖地巡礼を楽しめる観光情報など盛りだくさん！
【るるぶ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】 9月26日 発売 価格：1,540円 仕様：AB版、オールカラー、96ページ
JTBパブリッシングは、「るるぶ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」を9月26日に発売する。価格は1,540円。
本商品は、2018年に放送された「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」と旅行ガイドブック「るるぶ」のコラボ本。作中に登場したスポット紹介をはじめ、「るるぶ」ならではの聖地巡礼を楽しめる観光情報や出演声優インタビューなどが掲載されている。
「るるぶ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」内容
主な特集内容
・基本の復習！ 相関図で早わかり
・完全プレイバック！ 時系列で早わかり
・特別企画 出演声優スペシャルインタビュー
・名シーン＆名セリフ TV＆劇場アニメ振り返り
エリア別聖地ガイド
・聖地巡礼モデルプラン
・エリア別スポット情報（江の島／藤沢／鵠沼海岸／辻堂／七里ヶ浜・鎌倉）
・まだある聖地（金沢／大垣／上野）
【深掘り特集】
・双葉理央による物理用語解説
・峰ヶ原高校誌上オープンスクール
・青ブタ深掘りラボ（桜島麻衣/スイートバレット/不可思議のカルテ/博多弁/青ブタ年表）
「るるぶ」オリジナルイラストを描き下ろし！
表紙には「るるぶ」のために描き下ろされた、桜島麻衣、牧之原翔子、梓川咲太のオリジナルイラストを使用。付録として、桜島麻衣と牧之原翔子のSNS風クリアカードが付いている。
(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project