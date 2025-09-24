【るるぶ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない】 9月26日 発売 価格：1,540円 仕様：AB版、オールカラー、96ページ

JTBパブリッシングは、「るるぶ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」を9月26日に発売する。価格は1,540円。

本商品は、2018年に放送された「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」と旅行ガイドブック「るるぶ」のコラボ本。作中に登場したスポット紹介をはじめ、「るるぶ」ならではの聖地巡礼を楽しめる観光情報や出演声優インタビューなどが掲載されている。

「るるぶ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」内容

主な特集内容

・基本の復習！ 相関図で早わかり

・完全プレイバック！ 時系列で早わかり

・特別企画 出演声優スペシャルインタビュー

・名シーン＆名セリフ TV＆劇場アニメ振り返り

エリア別聖地ガイド

・聖地巡礼モデルプラン

・エリア別スポット情報（江の島／藤沢／鵠沼海岸／辻堂／七里ヶ浜・鎌倉）

・まだある聖地（金沢／大垣／上野）

【深掘り特集】

・双葉理央による物理用語解説

・峰ヶ原高校誌上オープンスクール

・青ブタ深掘りラボ（桜島麻衣/スイートバレット/不可思議のカルテ/博多弁/青ブタ年表）

「るるぶ」オリジナルイラストを描き下ろし！

表紙には「るるぶ」のために描き下ろされた、桜島麻衣、牧之原翔子、梓川咲太のオリジナルイラストを使用。付録として、桜島麻衣と牧之原翔子のSNS風クリアカードが付いている。

(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

