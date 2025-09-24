「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後２時現在でゼンショーホールディングス<7550.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



同社が運営する牛丼チェーン「すき家」は８月２８日に牛丼の値下げの実施を発表した。すき家を巡っては、既存店ベースでの客数が前年を下回る状態が続いている。客単価の低下と既存店売上高への押し下げ効果への懸念から発表翌日に同社株は押し目を形成し、その後の全体相場の上昇を追い風とした９月半ば以降の戻り局面も一服感が出ている。株価はフシ目の１万円を手前に頭を抑えつけられた格好となり、軟調な地合いが続くことを警戒した投資家の存在が売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS