９月２４日（水）のヒルナンデス！★純烈のスーパー銭湯調査★お小遣いを増やす㊙テク★国民意識調査ビンゴ
＜純烈が話題のスーパー銭湯を徹底調査＞
全国を巡業するスーパー銭湯アイドル「純烈」と秋元真夏が
今話題の激安スーパー銭湯でその魅力と人気の理由を徹底調査！
【出演者】
秋元真夏
酒井一圭（純烈）
白川裕二郎（純烈）
後上翔太（純烈）
【今回訪れた場所】
■温泉バルコニー King&Queen（埼玉県所沢市）
[営業時間]※最終受付は閉店時間の40分前
月〜木／9:00〜25:00
金・祝前日／9:00〜26:00
土／6:00〜26:00・日／6:00〜25:00
※岩盤浴のご利用は、8:00〜になります
[料金]
＜平日＞
大人（中学生以上）：９５０円
小学生： ３５０円
幼児：１００円
3歳以下：無料
※岩盤浴は、有料(大人：1,000円・小学生：350円)になります。
※岩盤浴のみのご利用はできません。入泉料/入館料が必要となります。
※小学生のお子様の岩盤浴のご利用は必ず大人の方の同伴が必要です。
※入館・営業の詳細は施設公式HPをご確認下さい
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜街のみなさんのプチ稼ぎテクを聞き込み＞
人気のアウトレットモールで小倉優子が聞き込み調査！
街行く人のお小遣いを増やすマル秘テクを徹底取材
【出演者】
小倉優子
【今回訪れた場所】
酒々井プレミアム・アウトレット（千葉県印旛郡）
＜営業時間＞
■物販・フードコート・キオスク・プッシュカート／10:00〜20:00
■カフェ／9:30〜20:00
■レストラン／11:00〜21:00
＜休館日＞
年1回 ※2月
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「先生になってほしい有名人」
１位 武田鉄矢
２位 カズレーザー
３位 天海祐希
４位 タモリ
５位 明石家さんま
６位 林修
７位 池上 彰
８位 阿部 寛
９位 所ジョージ