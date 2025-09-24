のん、赤タンクトップ×黒ミニスカで熱唱する仙台ライブ写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが、全国ツアー『NON Renarrate tour 2025』で訪れた仙台公演の様子を振り返り、観客から「お帰りなさい」と迎えられたことを報告。さらに、ギターを抱え熱唱する姿や笑顔のステージショットを多数投稿した。

■「仙台ライブ！ お帰りなさいって言ってもらった」（のん）

2013年に放送された、岩手県沿岸部の久慈市などを舞台にした第88作目のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』で主演を務めたのん。

9月22日、「いつものただいま」と題してブログを更新。「仙台ライブ！ お帰りなさいって言ってもらった。ありがとう」と感謝を綴り、エネルギッシュで躍動感溢れるステージショットを多数公開した。

赤いタンクトップに膝上丈の黒のミニスカートを合わせたステージ衣装で登場した、のん。投稿された写真は、ギターを掻き鳴らす姿や、汗を光らせながら力強く歌う姿、マイクに向かい真剣な眼差しを向ける姿など、観客と一体となって演奏を楽しむのんの姿を捉えたものばかりだ。

コメント欄には「すっかり、東北は“第二の故郷”ですね」の書き込みも。観客の「おかえり」の声に、全力のパフォーマンスで「ただいま」を伝えた、のんだった。

■【画像】仙台ライブのステージショット

■関連リンク

のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「いつものただいま」

https://ameblo.jp/non-official/entry-12932402799.html

のん OFFICIAL SITE

https://nondesu.jp/