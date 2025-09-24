FENDI（フェンディ）ブランドアンバサダーを務めるSnow Manの目黒蓮。

イタリア・ミラノで開催されるFENDIの2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクションの合同ショーに向かう空港ルックが、FENDI公式、雑誌『メンズノンノ』公式、『L’OFFICIEL SINGAPORE』公式、それぞれのSNSにて公開された。

【写真＆動画】目黒蓮がミラノに旅立つラフな空港ルック①～③

■イタリアで行われるフェンディのショーに向かう目黒をキャッチ

目黒の空港ルックは、黒パーカーに黒Tシャツ、シルバーネックレスを合わせたゆったりとした移動着姿。バッグとスーツケースは黒で統一されている。

目黒が着ているのは『フェンディ 2025-26年秋冬コレクション』のTシャツ、カシミアのフード付きスウェット、オーバーダイを施したグレーのデニムパンツ。さらに足元には新色の「フェンディ フォース（Fendi Force）」スニーカーを合わせている。

そして愛らしい「フェンディ ファーレット（FENDI Furette）」チャームと、ダンプリング（餃子）モチーフのチャームをつけた新作のメッセンジャーバッグを、スーツケースと共に持っている。

『メンズノンノ』公式Instagramではインタビュー動画を公開しており、今回のショーで楽しみにしていることについては「どんな新しいフェンディを見れるのかっていうのと、100周年を迎えたフェンディの新たな一歩を実際に自分の目で見れることが楽しみです」と回答。

また、コーディネートのポイントを「このフェンディ フラックスというバッグです。サイズ感もちょうどよくて、自分的にはかなりお気に入りのアイテムで。あと、チャームも餃子とリスをつけて。いつもチャームで遊ぶのが好きで、自分のなかで定番になっています」と答えている。

さらに『L’OFFICIEL SINGAPORE』公式Instagramでは、クルマから降りる姿や、スーツケースを持って空港を歩くスナップが掲載されている。

「餃子とリスかわいい」「チャームの遊び心が素敵」「カジュアルコーデも似合う」などといったファンの声が続々と到着している。

■FENDIオフィシャルムービー

■「いつもチャームで遊ぶのが好きで、自分のなかで定番になっています」（目黒）

■カジュアルなオールブラックコーデもスタイリッシュに着こなす目黒