Snow Man阿部亮平・NEWS加藤シゲアキが、9月22日に放送された『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！秋の祭典3時間SP』（フジテレビ系）に出演。加藤がSNSで阿部とのツーショットを公開した。

【写真】阿部亮平・加藤シゲアキ・松丸亮吾『ドレミファドン！』オフショット①②

さらに同番組に『今夜はナゾトレ』チームとして阿部と同じグループで出演した、松丸亮吾も阿部とのオフショットを公開している。

■加藤は放送前に後輩とのバトルを匂わせ

加藤は個人Instagramで「『クイズ！ドレミファドン！』に新東京水上警察チームで参加しました！阿部との対決もあります笑 楽しかった！ぜひ見てください！！」と添えて、スタジオで撮影した3枚のオフショットを公開。

『今夜はナゾトレ』チームで出演した阿部と、火9ドラマ『新東京水上警察』（10月7日スタート）チームで出演した加藤。公開されたツーショットでは、番組名が書かれたうちわを持ったふたりが、スタジオでガッツポーズをして並んでいる。ニッコリ微笑む阿部と、闘志むき出しの表情の加藤に注目。

2枚目は阿部と加藤のツーショット、3枚目は加藤が座って笑顔を見せるソロショットになっている。

「阿部ちゃんとのバトル面白かった」「インテリなおふたりかっこいい」「メンカラ緑の先輩後輩ですね」などといったファンの声が続々と到着。

さらに、阿部と同じ『今夜はナゾトレ』チームだった松丸は、自身の公式Xで「収録後、一緒にドレミファドンを戦い抜いたバディの阿部くんと楽屋の前でツーショット」と添えてツーショットを公開。

笑顔でサムズアップする松丸に、衣装のデニムジャケットを脱いで半袖になった阿部がピース＆笑顔で寄り添っている。

こちらにも「ふたりともかわいい」「松丸くんと阿部ちゃんのバディ最強」などといった声が続々と到着している。

