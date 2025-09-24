秋の人気スイーツが“モンスター”に変身 クリスピー・クリーム・ドーナツのハロウィン
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、秋らしい旬の人気スイーツを“秋の味覚モンスター”に変身させた、コワかわいい「ハロウィンドーナツ」を、クリスピー・クリーム･ドーナツ 全店舗で10月8日から期間限定で販売する。
【写真】限定ドーナツをぜいたくに！『ハロウィンボックス』
今年のハロウィンは、秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用した秋らしい人気のスイーツが、“秋の味覚モンスター”に大変身。「スイートポテト」は個性的な表情がチャーミングなゴーストに、「モンブラン」はぎょろっとした目が特徴のモンスターに、「パンプキン プティング」は毎年人気のジャックに変化する。秋の味覚のおいしさはそのままに、見た目の楽しさをプラスしたコワかわいい「ハロウィンドーナツ」となった。
『スイート ポテト ゴースト』（356円／イートイン363円）は、ビターチョコで描いた表情がチャーミングなゴーストドーナツ。ふわふわのドーナツを覆っている紫芋風味のコーティングをハロウィンらしいダークな夜空に見立てて、夜空に浮かぶ星のような黄色のバター風味クランチをパラパラとふりかけた。ドーナツの穴にビスケットを入れてスイートポテトをイメージした甘いクリームとビターチョコでゴーストを表現。怪しげなハロウィンの夜にふわふわとゴーストが出現する様子が描かれている。
『モンブラン クリーム モンスター』（378円／イートイン385円）は、目が合うとドキッとしてしまうようなぎょろりとした目玉が特徴のモンスタードーナツ。ふわふわのドーナツにミルキーなバニラクリームと栗の上品な甘さをしっかり感じることができるモンブラン風クリームをぐるりとのせたら、ホワイトチョコとビターチョコで作った目玉をトッピング。白い粉砂糖をパラパラとふりかけ、仕上げにビターチョコで大きな口を大胆に描いた。
『キャラメル パンプキン ジャック』（356円／イートイン363円）は、ハロウィンの人気者ジャックランタンに変身したドーナツ。マイルドな甘さのキャラメルカスタードクリームを詰めた生地に、かぼちゃのほっこりした甘さを感じるパンプキン風味のコーティングで覆って、ヘタに見立てたかぼちゃの種をトッピング。仕上げにビターチョコでいたずら心のある表情の目と口を描いた。オレンジカラーで“ハロウィンらしさ”を添えるのにぴったりの商品。
3種の限定ドーナツに加え、人気の定番ドーナツ『チョコ スプリンクル』『チョコ グレーズド』もハロウィンの装いに変化。ハロウィンカラーの『ハロウィン スプリンクル』（291円／イートイン297円）と、クモの巣をイメージした『チョコ スパイダー』（291円／イートイン297円）になって期間限定で登場する。
4種類の「ハロウィンドーナツ」に、同店人気No.1の『オリジナル・グレーズド』を詰め合わせた『ハロウィン ダズン ハーフ（6個）』を、“秋の味覚モンスター”がポップに描かれた、ハロウィン限定のオリジナルパッケージで販売するほか、シェアにもピッタリな『ハロウィン ダズン（12個）』を、期間中オリジナルパッケージ2箱で提供する。オリジナルパッケージはなくなり次第終了となる。
また、人気の『ミニ ドーナツ』3個入り・10個入り・20個入りも小さなモンスターに変身して登場。秋の味覚を楽しみながら、ハロウィン気分がぐっと高まる、賑やかなボックスとなった。
さらに、ハロウィンをもっと楽しく過ごせるように、ダズンボックスの購入者限定で、店頭で「Trick or Treat！」とクルーに声を掛けるとプレゼントがもらえるキャンペーンも10月25日から31日の期間限定で実施する。
