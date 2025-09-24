É¹Àî¤¤è¤·¡¢Èþ¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡¡¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¡×¡ÖÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¡×Èþ¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿É¹Àî¤¤è¤·¡¡
¡¡É¹Àî¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤è¡¼ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¼¤Ã ¥é¥Ã¥¡¼¤Ç³Ú¤·¤¤°ìÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÂç¤¤¯¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿Çò¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¤Ç´é¤È¶»¸µ¤Î¥¢¥Ã¥×1Ëç¤È¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¤Î·×3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸«¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖKIINAåºÎï¤·¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤·¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤È¤ó¤ä¤í ¤³¤ì°Ê¾å¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤ó¤ä¤í¡×¡Ö²¿¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦kii¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤è¤·¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤¦¤æ¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¹¥¤ ÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¤À¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¡×Èþ¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿É¹Àî¤¤è¤·¡¡
¡¡É¹Àî¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤è¡¼ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¼¤Ã ¥é¥Ã¥¡¼¤Ç³Ú¤·¤¤°ìÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÂç¤¤¯¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿Çò¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¤Ç´é¤È¶»¸µ¤Î¥¢¥Ã¥×1Ëç¤È¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¤Î·×3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸«¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖKIINAåºÎï¤·¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤·¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤È¤ó¤ä¤í ¤³¤ì°Ê¾å¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤ó¤ä¤í¡×¡Ö²¿¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦kii¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤è¤·¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤¦¤æ¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¹¥¤ ÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¤À¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£