岸谷五朗＆岸谷香の長男・岸谷蘭丸、体調不良で血液検査 血糖値が通常の20倍程度で緊急再検査「ワンチャン緊急入院」
実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が24日、自身のXを更新。体調不良で血液検査を行ったところ、緊急で再検査を行うことになったと報告した。
【写真】「ワンチャン緊急入院かも」現状を報告した岸谷蘭丸
岸谷は「最近ずっと体調を崩しており血液検査をしたんですが、血糖値が通常の20倍程度、なんか2000とかあるらしく今から緊急で再検査、ワンチャン緊急入院するかもらしいです。こえーーーー」と投稿。「検査結果の異常じゃなければガチでやばそう、けど本当に検査結果は血糖値2000なんだよな。昨日とか全然Perfumeのライブ見てたんだけど、なんで普通に生きてんだろ」と記している。
俳優・岸谷五朗、ミュージシャン・岸谷香を親に持つ蘭丸は2001年生まれ、現在24歳。2021年、本名を隠して“柚木蘭丸”という名でSNS動画サイトへの投稿を開始。2022年、イタリア・ボッコーニ大学経営学部に入学し、2023年には自身の会社を設立。2024年の年末に本名と両親について公表し話題となった。
【写真】「ワンチャン緊急入院かも」現状を報告した岸谷蘭丸
岸谷は「最近ずっと体調を崩しており血液検査をしたんですが、血糖値が通常の20倍程度、なんか2000とかあるらしく今から緊急で再検査、ワンチャン緊急入院するかもらしいです。こえーーーー」と投稿。「検査結果の異常じゃなければガチでやばそう、けど本当に検査結果は血糖値2000なんだよな。昨日とか全然Perfumeのライブ見てたんだけど、なんで普通に生きてんだろ」と記している。
俳優・岸谷五朗、ミュージシャン・岸谷香を親に持つ蘭丸は2001年生まれ、現在24歳。2021年、本名を隠して“柚木蘭丸”という名でSNS動画サイトへの投稿を開始。2022年、イタリア・ボッコーニ大学経営学部に入学し、2023年には自身の会社を設立。2024年の年末に本名と両親について公表し話題となった。