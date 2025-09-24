µÆÃÓÅí»Ò¡¡9ºÐÇ¯¾å¸µ´±Î½¤ÎÉ×¤ÈÊÆ¹ñÎ¹¹Ô¤Ø¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤ÏÉ×¤¬¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤Î¡Ö¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎµÆÃÓÅí»Ò(57)¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¸µÆâ³Õ¿³µÄ´±¤Î¿·¸¶¹ÀÏ¯»á¤È¤ÎÊÆ¹ñÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï19Ç¯¤Ë¿·¸¶»á¤ÈºÆº§¡£É×ÉØ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¡£²¼¤¬23ºÐ¤Ç¡¢¾å¤¬29ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍèÇ¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶³´¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤Î¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¤ÈÁ´¹ñÎ¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Èþ½Ñ´Õ¾Þ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÊó¹ð¡£¸½ÃÏ¤Ç´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¼ç¿Í¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç3¥«·î¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ï»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯1¿Í¤Ç¤Ö¤é¤Ö¤é¤È¤·¤Æ¡£ÃÏ²¼Å´¤Î¾è¤êÊý¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡£¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤È¤«¡Ä1¿Í¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ç¡×¤È1¿Í¤Î»þ´Ö¤âËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÚºß´ü´ÖÃæ¤Ï¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼ç¿Í¤¬¤½¤³¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È±ü¤µ¤óÍè¤¿¤Î¤Í¡ª¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£²¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¥Ð¥Ê¥Ê¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥ê¥ó¥´¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë²óÁÛ¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢É×¤ÎÎÙ¿Í¤¿¤Á¤ÏµÆÃÓ¤¬ÆüËÜ¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¡È¥Ò¥í¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¥Ò¥í¡¢±ü¤µ¤óÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡É¤È¤«¡£¡È²¿Æü¤¤¤ë¤Î¡©¡É¡È¤¤¤¤¥Õ¥©¡¼¤Î¤ªÅ¹ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡É¤È¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È¥Ò¥í¤Î±ü¤µ¤ó´ñÎï¤À¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£