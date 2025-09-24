¡Ú²òÀâ¡ÛÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤«¤é40Ç¯¡Ä¡È²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¡É¤òÌµÎÁÁêÃÌ¡¡¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡Ö¥¸¥ç¥«¥Ä¡×¤È¤Ï
¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ï¡¢2016Ç¯¤ÎÅÔÃÎ»ö½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ê¤É¤Î½÷À´ØÏ¢¤Î»Üºö¤ò¼¡¡¹ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÅìµþÅÔÃË½÷Ê¿Åù»²²è»Üºö°ìÍ÷¡Ê½÷À³èÌö¿ä¿Ê´ØÏ¢»Üºö¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥ï¡¼¥¯¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ÈÆ¯¤¯¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ7¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢180¤òÄ¶¤¨¤ë¼èÁÈ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¤¬½÷À³èÌö¾òÎãÀ©Äê¤Ø
ÆüËÜ¤Î½÷À¤Î½¢¶ÈÂ¥¿Ê¤Ï¡¢º£¤«¤é40Ç¯Á°¡¢1985Ç¯¤ÎÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢1991Ç¯¤Î°é»ùµÙ¶ÈË¡¡Ê¸½¡¦°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¡Ë¡¢2003Ç¯¤Î¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±çÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´ÉÍý¿¦¤ËÀê¤á¤ë½÷À³ä¹ç¤ÏÄ¹¤é¤¯1·åÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÄã¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢2015Ç¯¤Ë¡Ö½÷À¤Î¿¦¶ÈÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡Ê½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¡Ë¤¬À®Î©¡¢¤½¤ÎÀ®Î©¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯¡¢¹ñ¤¬½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï24Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÔµÄ²ñ¤Ç¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤¬½÷À³èÌö¾òÎãÀ©Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±éÀâ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏµÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢¾òÎãÁÇ°Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£
¾®ÃÓÃÎ»ö¡¡¾¯»Ò²½¤Ç¤â¡Ö¾¯»Ò²½Ã´ÅöÂç¿Ã¤À¤±¤Ï¡ÈÂ¿»º¡É¡×
½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¾ï¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥«¥Ä¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½÷À³èÌö¤ä¾¯»Ò²½¤Ê¤É¡¢½÷À´ØÏ¢¤Î»Üºö¤ÎÁÀ¤¤¤ò²þ¤á¤ÆÄ¾ÀÜ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌò½ê¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔÌ±¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷»þÂå¡¢½÷À´Ø·¸¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢²â¤¬´Ø¤ÎÌò½ê¤Î¿Í¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥á¥â¤ò¤È¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ë¶ÉÌò½ê¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡£¤½¤Î¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹´¶¡É¤Ë´íµ¡¤ò³Ð¤¨¡¢ÃÎ»ö¤ËÅ¾¤¸¤Æ¡¢ÅÔÄ£¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ï¡ØËÜµ¤¤ÇÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î¾¯»Ò²½Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï2003Ç¯¤«¤é27¿Í¤âÂç¿Ã¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯»Ò²½¤Ç»Ò¶¡¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¯»Ò²½Âç¿Ã¤À¤±¤Ï¼¡¡¹ÃÂÀ¸¡Ä¡ÈÂ¿»º¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
µÞ·ã¤Ë¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¾¯»Ò²½Ã´ÅöÂç¿Ã¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Ã¤¬·óÌ³¤Ç½éÆþ³Õ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¹ñ¤Î½÷À³èÌö¤¬¿Ê¤à¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¤Ç¤ÏÅìµþÅÔ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Æ¯¤¯½÷À»Ù±ç¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÁêÃÌ
ÅìµþÅÔ¤Ï2024Ç¯9·î¡¢½ÂÃ«¡¦É½»²Æ»¤Ë¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Áí¹çÁêÃÌµòÅÀ¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯½÷À¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä´ÉÍý¿¦·Ð¸³¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Ò³°¥á¥ó¥¿¡¼ÁêÃÌ¡Ê1¿Í5²ó¤Þ¤Ç¡Ë¡¢ÊÝ·ò»ÕÅù¤Ë¤è¤ë·ò¹¯²ÝÂêÁêÃÌ¡Ê1¿Í1²ó¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÂà¿¦¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ«Æ¯ÁêÃÌÁë¸ý¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍøÍÑ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¡¦ÅÅÏÃ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ±þ¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÅìµþÅÔºß½»¡¦ºß¿¦¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅìµþÅÔ¤Ç¤Î½¢¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¡£ÁêÃÌÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢1²ó40¡Á50Ê¬¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡¢¹¤Þ¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤âÀìÌç²È¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
ÁêÃÌÂÐ±þ¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤ÎµòÅÀ³«Àß¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¹ç·×5437·ï¡£¤½¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤Ç2791·ï¡¢¼¡¤¤¤ÇÏ«Æ¯ÁêÃÌ1908·ï¡¢¼Ò³°¥á¥ó¥¿¡¼ÁêÃÌ718·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ÐÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¡×Æ¯¤¯½÷À¤ÎÇº¤ß¤È¤Ï¡¡
¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç±ä¤Ù1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿åÌîÍÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯½÷À¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¡Ö¼Ò³°¥á¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÌî¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«
¡Ø¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¡Ø¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¡ØÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ØÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡¢ºÇ½é¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¹Í¤¨¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ÐÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ëÀßÄê¤ËÇº¤à½÷À¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Ë¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯½÷À¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¼Ò³°¥á¥ó¥¿¡¼¡¦¿åÌîÍÚ¤µ¤ó¡§
ÌµÍý¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤«¤éË¾¤à¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¡¢À°Íý¤·¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¡Ë¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î³Ý¤±»»¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àµ²ò¡¦ÉÔÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤ä¤â¤ä¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼«Áö¡É¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤Ï
¿åÌî¤µ¤ó¸Ä¿Í¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï1»þ´Ö3Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯½÷À¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡½¡½¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°³«»Ï¤Ë¤Ï²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦
¤Þ¤º¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ï6¤«·îÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÏÁ´5²ó¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î3²ó¤Ï¼«¸ÊÍý²ò¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹Á°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¸À¸ì²½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤È¤¡¢´ðÁÃ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°ÂÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«¸ÊÍý²ò¤Ï¤½¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4²óÌÜ¤È5²óÌÜ¤Ï¹ÔÆ°¥Õ¥§¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÎ©¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦Â¥¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¤¹¤«
¿Í¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤È¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤ò³è¤«¤·¡¢È¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬1¿Í¤Ç¡Ö¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤ë¤è¤ê¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÂ¾¤Î¿Í¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ÔÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¡ÖÂ¾¼Ô¤È¤ÎÌóÂ«¡×¤ò¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Æ¤¿¹ÔÆ°ÌÜÉ¸¤ò¼é¤ë¡Ö¼«Ê¬¤È¤ÎÌóÂ«¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò¼«Ê¬¤Ç²¡¤»¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡½¡½¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎºÇ½ªÌÜÅª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«
´Ø¤ï¤ë´ü´Ö¤ò(5²ó)¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¼«Ê¬¤Ç³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¤Ï¡È¼«Áö¡É¤Ç¤¹
¼ã¤¤ÃËÀ¤Î8³ä¤¬°éµÙ´õË¾¤¦¤Á3³ä¶á¤¯¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾å¡×
½÷À¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤¬°éµÙ¤À¡£½÷À¼«¿È¤Î°éµÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷À¤ÎÂÎÄ´²óÉü¡¢¿¦¾ìÉüµ¢¤Î¤¿¤á¤ËÃËÀ°éµÙ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2024Ç¯Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18¡Á25ºÐ¤Ç°éµÙ¤Î¼èÆÀ¤òË¾¤àÃËÀ¤Ï84.3%¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á29.2%¤¬¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾å¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤ÃËÀ¤Î´Ö¤Ç¤Ï°é»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÛÍÑ´·¹Ô¤Ï¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡ÜÀì¶È¼çÉØ¥â¥Ç¥ë¡×¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯»Ò²½»þÂå¤Ë»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¡¢¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£
Ï«Æ¯·ÐºÑ³Ø¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ä½÷À¤Î½¢¶È·ÑÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤Î±ÊÀ¥¿»Ò¶µ¼ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½½Ð»º¸å¤Ë½÷À¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
2010Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢½Ð»º¤·¤Æ¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°é»ùµÙ¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é»ùÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤ÎË¡À©²½¤äÊÝ°é±à¤ÎÀ°È÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2007Ç¯°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤¬¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢´ë¶È¤âÉ÷ÅÚ²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÄãÇ¯Îð»ùÊÝ°é¤ÎÁý²Ã¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ø½ÐÀ¸Æ°¸þ´ðËÜÄ´ºº¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè°ì»Ò½Ð»º¸å¤Î½¢¶È·ÑÂ³Î¨¤Ï2015¡Á2019Ç¯¤ÇÌó70¡ó¡¢ÀÎ¤Ï7³ä¤¬Âà¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀµ¼Ò°÷Æ±»Î¤Î³ä¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï30ºÐÂå¤Î½÷ÀÀµ¼Ò°÷¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¤Ä¤ÄÀµ¼Ò°÷¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤È¤âÀµ¼Ò°÷¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÌµÍý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÊª²Á¹â¤ä¾ÍèÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢½÷À¤¬Æ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤ÎÆ¯¤Êý¤ÎÌäÂê¤Ï
ÆüËÜ¤Î¸ÛÍÑ´·¹Ô¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÃæ³ËÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¦Å¾¶ÐÌ¿Îá¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ä¹´ü¸ÛÍÑ¤Ç¤¹¡£¾å»ÊÀ¤Âå¤ÏÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡£Æ¯¤¯Ç¯Îð¤È»Ò°é¤Æ´ü¤¬½Å¤Ê¤ë¸½¼Â¤Ë¡¢À©ÅÙ¤â°Õ¼±¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤¤¤¿¤¤Âç´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÀµ¼Ò°÷¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤ÏµÕ¤ËÈóÀµ¼Ò°÷¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈóÀµµ¬Ì¤º§½÷À¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤¤½Ð»ºÀ©ÅÙ¡¡ÃæÇ¯½÷À¿Íºà¤ÎÉ¾²Á¡¦°éÀ®¤ò
¡½¡½º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê²þ³×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ä¶È¤äÅ¾¶Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¾º¿Ê¥Ñ¥¹¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¤È¤â¤ËÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ1¿ÍÁ°¤ÎÄÂ¶â¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ç¼«Î§Åª¤ËÆ¯¤±¤ë¤³¤È¡¢¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ìÊý¡¢»Ò°é¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ì¤ë¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÌ¤º§½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁØ¤ò´Þ¤á¤Æ»Å»ö¤ò¼º¤¦ÉÔ°Â¤Ê¤·¤Ë½Ð»º¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¼êÅö¤ä°éµÙÀ©ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¸½Ìò¿Í¸ý¤¬¤µ¤é¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Äó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ìÄãÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¯µ¡²ñ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃæÇ¯¤Î½÷À¿Íºà¤òÉ¾²Á¤·°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â´ÎÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÀ¸¿ô¤Ï¡¢1949Ç¯¤ÎÌó270Ëü¿Í¤«¤é¸º¤êÂ³¤±¡¢2024Ç¯¤ÏÌó68Ëü6000¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼²ó¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤ÇÄ¹¼÷²½¤â¤¹¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÊÀ¥¶µ¼ø¤Ï¡¢Ì±´Ö¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯9·î11Æü¤Ë¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¡Ö½÷À¤ÎÄÂ¶â¤ÏËÜÅö¤ËÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¸«¤Þ¤¹¤È¡¢ÃæÇ¯´ü¡¢ÆÃ¤Ë¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÈóÀµµ¬¤ÈÀµµ¬¤Î³Êº¹¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤¿¡£
»ä¤Î¡Ö¥¸¥ç¥«¥Ä¡×¤È¤Ï¡¡¹ÔÀ¯¤ÎÌò³ä¤Ï¡Ä
°ìÊý¡¢¡Ö½÷À³èÌö¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö³èÌö¡×¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¼«¿È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡È³èÌö¤¹¤ë¡É½÷À¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À²¿¤¬½÷À³èÌö¤Î¡ÈÀµ²ò¡É¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤í¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÈÀµ²ò¡É¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ë»×¤¨¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¤Î»Üºö¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢¿ô¤âÂ¿¤¤¡£»Üºö¤Î½¼¼Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¡ÖÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿Í¤Ï·èÃÇ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¹¤ë¿´Íý³Ø¤ÎË¡Â§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ù±ç¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡È¸Æ¤Ó¿å¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½÷À³èÌö¤ÏÃËÀ¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤«
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Î»Ù±ç¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢¹ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½÷À³èÌö¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï½÷À¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤¿¤¤¼ã¤¤ÃËÀ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢½÷À³èÌö¤Ç½÷À¤Î¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð2¿ÍÌÜ½Ð»º¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤êÃËÀ¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÄó¼¨¤ÈÀïÎ¬¤ò¤â¤Ã¤¿·ÑÂ³»Ù±ç¤À¡£ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ½÷À³èÌö¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
