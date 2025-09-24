女優山口智子（60）が21日放送されたTBS系特番「バカリズム×山口智子ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ」に出演。冒頭で、ともにMCを務めた人気芸人に自らハグを連発する一幕があった。

家庭や職場などで起きた“あるある話”をショートアニメで再現しつつ、出演者らがトークで盛り上がるバラエティー特番。山口はお笑いタレントのバカリズム（49）とタッグを組んでMCを務めた。

冒頭で、先にスタジオにいたバカリズムが「山口さ〜ん！こっちこっち！」と呼ぶと、入ってきた山口は「儀式、儀式」などと言いつつ、いきなりバカリズムに抱きつき、ハグした。抱きしめられながら照れ笑いするバカリズムに、山口は「本当に会いたかった。儀式、儀式。うちらはつながってるんだから」などと信頼感でつながっていることを笑顔で話し、ハイテンションで番組が始まった。

バカリズムが「バラエティー、初MCじゃないですか？」と聞くと、山口は「初MC…だっけ？ 過去のこと、全部忘れちゃうんだよ」と独特の感性をみせた。

2人は12年のフジテレビ系ドラマ「ゴーイングマイホーム」で共演し、出会ったという。その時の思い出などを振り返るトークを数分した際、山口は再び「バカリ君はほっとけないのよ」と言いつつ、再び自らバカリズムに近づいて抱きしめ、ハグしていた。