¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¡À¾Ìî¼·À¥¤È£Ã£Í¶¦±é¡ÖÀ¾Ìî¤µ¤ó¤È¤À¤«¤é½Ð¤»¤¿¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÖÆé£Ô£È£Å¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡×¤Î¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ä¥«¥ó¤ÎÆé¤Ä¤æ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡¢¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹¡¢¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥óÌ£¤Î£³¥¿¥¤¥×¤òÈ¯Çä¡£¹â¶¶¤Ï½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¤È¤È¤â¤Ë¿·£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¤¤¤¤¹á¤ê¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¾Ìî¤µ¤ó¤È¡¢º£¤«¤é¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È´î¤ó¤À¡×¡£¼ÂºÝ¡¢»£±ÆÃæ¤ËÆé¤ò¿©¤Ù¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö³¤³°¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿·¤·¤¤Æé¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Èº£Ç¯£³·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¾¯Ç¯¤È¸¤¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö£Ã£Í¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤À¤«¤é½Ð¤»¤¿¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê£Ã£Í»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÎÁÍý¤ò¤è¤¯ºî¤ë¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡Ö½µ¤Ë£±²ó¤Ï¥Ñ¥¹¥¿ÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Ì£¤Ï¡Ö¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤«¥ª¥¤¥ë¤«¤Î£²Âò¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆé¤Ä¤æ¤Ë¤â¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤È¤«¤â¡¢Äù¤á¤Ë¤¢¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£