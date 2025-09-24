「Lovisia ポケモンハンドクリーム」が10月1日より発売。全30種類のパッケージイラストがリニューアル
【Lovisia ポケモンハンドクリーム】 10月1日 発売予定 価格：各880円
BEENOSは、ギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリーズ」より「ポケモンハンドクリーム」全30種のパッケージをリニューアルして10月1日より発売する。価格は各880円。
本商品はサラッ潤うオールシーズン使用できるハンドクリームで、4種の保湿成分を配合したシャボンの香りとなっている。パッケージは黒を活かしたロゴデザインや、ポケモンのタイプをイメージした背景カラーの採用といったこだわりポイントはそのままに、新しいポーズやLovisiaシリーズ新登場のポケモンを採用し、デザインをリニューアルしたものとなっている。
ラインナップにはピカチュウ、プリン、ヤドンをはじめとしたポケモンに加え、新たにゼニガメ、シャワーズ、サンダース、ブースターなどのポケモンが登場する。
＼✨新商品のお知らせ✨／#Lovisia よりポケモンデザインのハンドクリーム30種の新作が【10/1(水)】より順次販売スタート💖- lovisia_official (@lovisiaofficial) September 17, 2025
お気に入りのポケモンを見つけてね♬
Lovisiaオンラインショップは10時～販売🎉👉 https://t.co/zHbAIK5Rk3#pokémon #ポケモン #ラヴィジア #ハンドクリーム pic.twitter.com/afiXQ4rIuD
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon