【Lovisia ポケモンハンドクリーム】 10月1日 発売予定 価格：各880円

BEENOSは、ギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリーズ」より「ポケモンハンドクリーム」全30種のパッケージをリニューアルして10月1日より発売する。価格は各880円。

本商品はサラッ潤うオールシーズン使用できるハンドクリームで、4種の保湿成分を配合したシャボンの香りとなっている。パッケージは黒を活かしたロゴデザインや、ポケモンのタイプをイメージした背景カラーの採用といったこだわりポイントはそのままに、新しいポーズやLovisiaシリーズ新登場のポケモンを採用し、デザインをリニューアルしたものとなっている。

ラインナップにはピカチュウ、プリン、ヤドンをはじめとしたポケモンに加え、新たにゼニガメ、シャワーズ、サンダース、ブースターなどのポケモンが登場する。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon