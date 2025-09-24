ちびまる子ちゃんとサンリオキャラクターズによるコラボグッズが新発売！全14アイテムを展開

『ちびまる子ちゃん』とサンリオキャラクターズによるコラボアイテムが発売されました。

本コラボでは、2025年9月20日(土)からキデイランド5店舗で開催中の「ちびまる子ちゃん×サンリオキャラクターズフェア」にて、コラボレーションアイテムを販売。

コラボレーションイラストには、『ちびまる子ちゃん』の世界を訪れたサンリオキャラクターズの姿が。アニメにも度々登場する甘味処「みつや」でかき氷やアイスキャンデーを食べたり、花輪クンが演奏するヴァイオリンの音色に耳を傾けたりと清水を満喫する様子が描かれています。

『ちびまる子ちゃん』のアニメ初期のタッチで描かれた、レトロでキュートなイラストに注目です。

お買い上げ特典。1,500円以上お買い上げ毎に、イラストカードをランダムで1枚プレゼント

ちびまる子ちゃん×サンリオキャラクターズフェアは、下記店舗にて開催。キデイランド限定のお買い上げ特典も用意されています。

・キデイランド原宿店

住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-1-9

営業時間 11:00〜20:00

・キデイランド新宿店

住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-23-17 オカダヤビル 3F

営業時間 10:30〜20:30

・キデイランド大阪梅田店

住所 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街

営業時間 10:00〜21:00

・キデイランド京都四条河原町店

住所 〒604-8027 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下ル塩屋町344 3F

営業時間 11:00〜20:00

・キデイランド 福岡パルコ店

住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ 8F

営業時間 10:00〜20:30