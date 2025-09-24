麒麟・川島明、&TEAM・Kの手描きイラスト入り差し入れ公開 縦読みメッセージにも注目集まる「愛が溢れてる」「みんなでKポーズ泣いた」
【モデルプレス＝2025/09/24】麒麟の川島明が9月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）からの差し入れを公開した。
【写真】&TEAM・K、柔らかい印象のイラスト入り菓子
TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）の月曜シーズンレギュラーとして出演し、22日に卒業したK。これを受け同番組のMCを務める川島は「今日のラヴィットを持ちまして&TEAMのKがスタジオ卒業となりました。金曜以来のシーズンレギュラーでしたが過労を心配するほどの働きっぷりなのに軽快に朝を彩ってくれたK。キッチン企画も好勝負を連発するなど見事な3ヶ月でした。悲しくなったらいつでも帰ってこいよ！（KKKKKKKKKK！）」とメッセージをつづり、Kを含めた出演者との記念ショットを公開した。また「Kが描きました」とシールが添えられたKからの差し入れのお菓子も披露。お菓子にはKの手描きイラストがプリントされていた。
この投稿には「縦読みすると頭文字が全部Kだ」「みんなでKポーズ泣いた」「Kくんの気遣いが素晴らしい」「川島さんのユーモアと優しさが沁みる」「愛が溢れてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川島明、Kからの差し入れ公開
◆川島明の投稿に反響
