【モデルプレス＝2025/09/24】YouTuber・さくらが23日、自身のInstagramを更新。エクステを外したヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

◆さくら、エクステオフ姿披露


さくらは「一旦エクステおやすみ期間」とヘアスタイルの変化を公開。「らくちんだ」とエクステを外した感想を明かし、黒髪ミディアムへと変化したことがうかがえる。

この投稿に、ファンからは「印象変わる」「レイヤー入ってるの可愛い」「大人っぽい」「新鮮」「爆イケ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

