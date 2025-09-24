ＡＢＥＭＡは２３日、恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン２」の第２話を放送した。スタジオＭＣとして、女優の山本舞香が出演。夫でロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏとの夫婦生活を明かした。

“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女１０人が共同生活を送る本番組は恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。

スタジオトークでは結婚約１年を迎えた山本が、Ｈｉｒｏとの口げんかについて赤裸々に告白。山本は「口げんかあります。結婚して１年くらいたつんですけど、お互い自分軸でやってきたからこその口げんかはあるし、（お互いに）合わせていこうっていう時間ですかね」と語ると、スタジオＭＣを務めたお笑いコンビ「見取り図」リリーは「絶対男が論破されるよな」とポツリ。しかし山本は「いや、（論破）してきますよ！めっちゃ頭いいから。私も感情的に言っちゃうから、そこもお互い直していこう、寄り添っていこうねとは話しています」とリアルな夫婦生活を打ち明け、スタジオを驚かせた。