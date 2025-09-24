【巨人】イースタン・リーグ優勝記念グッズを発表…２６日からグッズショップで
巨人は、「２０２５ イースタン・リーグ優勝記念グッズ」を、２４日から公式オンラインストアで受注販売する。一部の商品は、ジャイアンツタウンスタジアムのグッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＴＯＷＮ ＳＴＯＲＥ」で２６日から取り扱う。
ジャイアンツタウンスタジアム開業元年に、現行制度で「最後のイースタン・リーグ王者」に輝いた記念として、優勝ロゴをあしらったＴシャツやフェイスタオルのほか、優勝を決めた９月１６日の胴上げ写真を使用したアクリルブロックやスノードームが用意されている。
【商品一覧】
・フーディー ７，９００円 ※オンラインストア限定
・Ｔシャツ ４，５００円 ※オンラインストア限定
・アクリルブロック ３，３００円 ※オンラインストア限定
・スノードーム ３，３００円 ※オンラインストア限定
・トートバッグ ２，７５０円
・ブランケット ２，７５０円
・フェイスタオル ２，２００円
・ボールセット ２，２００円
・マグカップ １，８７０円
・アクリルキーホルダー ８８０円
・ボールペン ８８０円
詳細は球団公式ホームページまで。