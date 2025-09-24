イースタン・リーグ優勝記念グッズ（球団提供）

　巨人は、「２０２５　イースタン・リーグ優勝記念グッズ」を、２４日から公式オンラインストアで受注販売する。一部の商品は、ジャイアンツタウンスタジアムのグッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＴＯＷＮ　ＳＴＯＲＥ」で２６日から取り扱う。

　ジャイアンツタウンスタジアム開業元年に、現行制度で「最後のイースタン・リーグ王者」に輝いた記念として、優勝ロゴをあしらったＴシャツやフェイスタオルのほか、優勝を決めた９月１６日の胴上げ写真を使用したアクリルブロックやスノードームが用意されている。

【商品一覧】

・フーディー　　　７，９００円　※オンラインストア限定

・Ｔシャツ　　　４，５００円　※オンラインストア限定

・アクリルブロック　　３，３００円　※オンラインストア限定

・スノードーム　　３，３００円　※オンラインストア限定

・トートバッグ　　２，７５０円

・ブランケット　　２，７５０円

・フェイスタオル　　２，２００円

・ボールセット　　２，２００円

・マグカップ　　　１，８７０円

・アクリルキーホルダー　　　　８８０円

・ボールペン　　　　　　　　　　８８０円

　詳細は球団公式ホームページまで。