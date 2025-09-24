◆米大リーグ ダイヤモンドバックス５×―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の６回９１球を投げて５安打無失点、８奪三振の好投を見せて２勝目（１敗）の権利を持って降板したが、救援陣が４点のリードを守れずにサヨナラ負けを喫し、勝敗はつかなかった。ドジャースは１点リードの９回に守護神スコットが２点を失ってサヨナラ負け。課題の救援陣が崩壊して地区優勝へのマジックは「３」で変わらず、最短の優勝決定は２５日（同２６日）となった。

大谷が６回５安打無失点、８奪三振と好投。打線も２回にＴ・ヘルナンデスの２５号ソロで先取点を奪い、６回には先頭・大谷の四球を起点にまたしてもＴ・ヘルナンデスの２点適時三塁打で３点差とすると、７回にはバッテリーを組んだロートベットの１号ソロで４―０となり、７回からの３イニングを救援陣に託した。

７回にドライヤーとエンリケスで３点を失って１点差に迫られると、８回にはベシアがピンチを迎えながら無失点で切り抜けたが、１点リードの９回にスコットが２点を失って試合をひっくり返された。

この日、ブルペンには今季限りで現役を引退するカーショーが待機。メジャー通算４５３登板で先発以外ではわずか３試合の登板しかないが、チームを救うために自ら提案してきたという。レギュラーシーズン最終戦の２８日（同２９日）の敵地・マリナーズ戦で先発予定。登板間隔が中８日空くことから、この日とあす２４日（同２５日）はブルペンで緊急事態に備えることになり、ロバーツ監督は「オプションのひとつだ。明日まではブルペンで投げることができる。我々は適材適所で選手を使う。もしカーショーが投げられるなら使う。６か月間色んな決断をしてきたけど、役割を果たすことができる選手が必要だ」と言い切った。

あす２４日（同２５日）には右肩痛で５月から負傷者リスト（ＩＬ）に入っていた佐々木朗希投手（２３）がリリーフでメジャー復帰する見込みだ。９月に入ってリリーフ陣は苦しんでいるとあって、朗希には救世主としての役割が期待される。