ボーイズグループBTS（防弾少年団）のJIN（ジン）と韓国外食企業「ザ・ボーン・コリア（The BORN KOREA）」のペク・ジョンウォン代表と共に設立した農業会社法人「ジニーズランプ（JINI's LAMP)」が、国立農産物品質管理院から告発された。

23日、韓国の芸能メディア「10asia（テンアジア）」によると、告発申告は22日に国民申聞鼓を通じて入り、国立農産物品質管理院側は所轄の礼山（イェサン）事務所を通じて直ちに調査に着手した。

告発人は、２人が株式を投資して設立したジニーズランプがオンラインショッピングモールで販売した IGINハイボールトニック商品のうち、プラム味とスイカ味の商品の原産地表示が消費者の誤認を招く可能性があると判断し、「農水産物の原産地表示等に関する法律」違反の疑いで告発した。商品ラベルにはプラム濃縮液（チリ産）、スイカ濃縮液（米国産）など外国産原料を使用していると表記していたが、一部ホームページの商品情報欄には原産地を「国産」と誤って記載されていた。これは「農水産物の原産地表示等に関する法律」第5条 原産地表示、第6条 虚偽表示等の禁止に違反したものだ。

ジニーズランプ側は「事実関係を確認中」という立場だけを明らかにし、ザ・ボーン・コリアもまた別途に公式立場を示していない。