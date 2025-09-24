あるわんこの感動的な物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万1000回再生を突破し、「運命的な出会い」「泣いた」「素敵なご縁ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家の近くで『捨てられた犬』を発見→飼い主の情報が見つからず…涙あふれる『3ヶ月後の光景』】

ちくわちゃんとの出会い

TikTokアカウント「inuchsfs22h」の投稿主さんが愛犬『ちくわ』ちゃんと出会ったのは、家のそばでした。ちくわちゃんは、何かを探すように道をウロウロしていたそうです。飼い主も近くにおらず、リードも付けていないため、迷子だと考えたといいます。

ひとまず家に入ろうとした投稿主さんでしたが、なんとちくわちゃんは家まで一緒に入ってきたのだとか。この段階で、投稿主さんは、万が一のときには自分がちくわちゃんの家族になろうと決意したとのこと。

一旦保護という形となりましたが、ちくわちゃんはとっても甘えん坊なわんこでした。初めて会ったはずなのに、2日目には投稿主さんにお腹を見せてきたそうです。

飼い主さんが見つからない

ちくわちゃんを動物病院に連れて行くと、驚きの事実が判明しました。ちくわちゃんにはマイクロチップが入っており、元の飼い主さんを特定することが出来たのです。そのため、警察に連絡して飼い主さんからの返答を待つことにしたといいます。

その間にも、ちくわちゃんは投稿主さんにベッタリ甘えるようになりました。笑顔を見せてくれたり、抱っこもさせてくれたり…。そんな姿に、投稿主さんもちくわちゃんの幸せを願わずにはいられなかったそうです。

しかし、警察からの返事は、思いがけないものでした。飼い主さんは特定できたものの、住所や連絡先などすべて変わっており、変更届も出されていなかったのです。警察からは、3ヶ月連絡がなければ、ちくわちゃんは投稿主さんの家族になると言われたといいます。

3ヶ月後の展開に涙…

そして3ヶ月がたちましたが、元の飼い主さんは見つからないままだったそう。こうして、ちくわちゃんは投稿主さんの家族になったそうです。

ひょんなことからちくわちゃんを迎え入れることになった投稿主さんですが、自分を見て笑顔で駆け寄ってくる姿に、心から癒されているとのこと。一時は街をさまよっていたちくわちゃん、素敵な人に巡り合えて本当によかったですね。

この投稿には「主様に出会えて良かった」「命を繋いでくれてありがとう」「これからずっと家族と幸せでいてね！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「inuchsfs22h」には、ちくわちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「inuchsfs22h」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。