トリミングサロンに送り出したトイプードルさん、トリマーさんから送られてきた写真に映っていた『まさかのお姿』は記事執筆時点で87万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：トリミングサロンに行った犬→送られてきた写真を見たら…予想を上回る『まさかの光景』】

トリミングサロンに行ったトイプードルさん

Xアカウント『@chloechaaaan』に投稿されたのは、トイプードル「クロエ」ちゃんのお姿。この日、クロエちゃんはトリミングサロンへ行かれたのだそう。トリマーさんから、飼い主さんへ届いたトリミング後のお写真が話題になっているのです。

まんまるでふわふわのフォルムに整えられたお顔周り、まるでぬいぐるみのようなもここのおてて…。そしてその胸元、おしりには…まさかのビキニが装着されていたのだそう。

海をイメージしたような幻想的な背景を相まって、まるで人魚姫のようなお姿に変身していたというクロエちゃん。

しかし、その表情は…なぜか『虚無』と表現するにふさわしいもので、背景とビキニとのギャップがシュールさを際立てていた模様。

クロエちゃんのそのお姿は、多くの人々をクスッと笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「顔ｗｗｗ」「虚無ってる」「ちょっと不服そうなの可愛い」などのコメントが寄せられています。

お留守番が大嫌い！？甘えん坊な女の子♡

2021年6月25日生まれのクロエちゃんは、とっても甘えん坊な女の子。飼い主さんの外出を察知するとすぐさま身を隠したり、笑顔で抵抗をしたり。その行動はあまりにも愛おしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすクロエちゃんのお姿は日々トイプードルの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chloechaaaan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。