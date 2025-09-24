お兄ちゃんが帰省するので、空港まで犬がお迎えに来たら…思わず泣ける「超熱烈歓迎」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万2000回再生を突破し、「可愛くて涙」「幸せすぎる瞬間」といったコメントが寄せられています。

【動画：お兄ちゃん帰省のため『空港までお迎えにきた犬』→気付いた瞬間に…思わず泣ける『超熱烈歓迎』】

お兄ちゃんに会える！

Instagramアカウント「maruchan8410」に投稿されたのは、お兄ちゃんが帰省するので、空港までお迎えに来たチワワの男の子「マル」くんの様子。マルくんは、次々とドアから出てくるお客さんの中から必死でお兄ちゃんを探しているよう。

ドアの近くまで来たお兄ちゃんは、キャップで顔を隠してマルくんの前に登場。しかし、じっと見たもののマルくんはお兄ちゃんに気付かず、一度は目の前を通り過ぎてしまいます。

もしかして…

スルーされてしまったので、お兄ちゃんはもう一度目の前を歩いてみることに。マルくんはお兄ちゃんをずっと目で追っていて、「知ってる気がする…」と少し後をついていきます。

「この人は…」とテクテクお兄ちゃんの元に歩いていく途中から、マルくんは尻尾を振り始めます。マルくん、どうやら目の前にいるのがお兄ちゃんだと確信したようです…！

愛の熱烈大歓迎

ふんふんと足元の匂いを確認すると、マルくんは膝をついてかがんでくれたお兄ちゃんの胸元へ思いっきりダイブ。ブンブンッとちぎれんばかりに尻尾を振って、熱烈すぎる大歓迎をしてくれたんだとか。

ダイブの勢いあまって、お兄ちゃんの背中まで登ってしまったマルくん。久しぶりの大好きなお兄ちゃんとの再会に、愛が大爆発してしまったマルくんなのでした。

投稿には「可愛くて涙」「幸せすぎる瞬間」「沢山遊んでもらいましょう！」「尻尾が高速フリフリ」「なんてかわいいの～」「2人とも愛おしい」といったコメントが寄せられています。

マルくんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「maruchan8410」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「maruchan8410」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。