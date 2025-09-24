雪印メグミルクグループの雪印ビーンスタークは、妊娠をのぞむ女性に不足しがちな栄養素を手軽に摂取できる葉酸サプリメント「ビーンスターク はなえみ」（120粒（30日分））を発売する。応援購入サービス「Makuake」で、9月19日から先行販売を開始した。

国民健康・栄養調査でわかった、女性のビタミン・ミネラルの摂取実態。妊娠を計画している女性や妊娠中の女性には、さらに量を増やさなければいけない栄養素がある。

推奨量から不足している量に妊娠期の付加量を加えて摂取できるようにしている。

栄養素は基本的に毎日3食の食事から摂取しなければいけないが、とりきれないビタミン・ミネラルを、のみやすい大きさとかたちのサプリメントにした。



「ビーンスターク はなえみ」

これまで15年以上にわたり、たくさんの妊娠期、授乳期の女性に選ばれてきたビーンスタークのサプリメント。商品開発で重視してきたのが、のみやすい、ということ。日本の女性に飲みやすい大きさとなっている。

毎日忙しいなか自分のからだをしっかり考えているあなたへ。自分へのプレゼントとしてはなえみを飲んでほしい。そして、はなえみを飲みながら、ほっとした気持ちになるように、との願いを込めてハート形にした。落ち着いた淡いピンクの色味にも、開発者のこだわりが詰まっている。

妊娠を計画している女性や妊娠初期の女性に望ましいとされる、いわゆる栄養補助食品から摂取する葉酸400μg／日に、通常の食事から摂取することが必要な葉酸240μg／日（体内での吸収効率を加味して120μ／日）を加えた。

国民健康・栄養調査と日本人の食事摂取基準を参考に、大切なビタミン、ミネラルをピックアップ。不足しがちな栄養素を配合した。

［小売価格］4990円（税込）

［発売日］9月19日（金）

雪印ビーンスターク＝https://www.beanstalksnow.co.jp