JALグループの商社JALUX（ジャルックス）は、今回JALグループのグルメブランド「JAL SELECTION」から、国際線のファーストクラスやビジネスクラスで提供実績のある人気メニュー「JAL特製『九州じゃんがら』監修 とんこつ風味噌ラーメン」と「カレーハウスリオ監修 キーマカレー」の2商品をJALショッピングJAL Mall店で9月22日から発売した。



「カレーハウスリオ監修 キーマカレー」

JAL SELECTIONは、空の旅の特別感を、暮らしの中でも感じてほしいという想いから生まれたグルメブランド。今回発売する2商品は、どちらも消費者から好評の機内食メニューで、簡単調理で手軽においしく、旅の気分とともに楽しめる商品となっている。

「JAL特製『九州じゃんがら』監修 とんこつ風味噌ラーメン」は、「九州じゃんがら」が監修する、スープ・麺・具材に動物性原料不使用ながら、満足感のあるプラントベースのヘルシーなとんこつ風味噌ラーメンとなっている。JAL国際線の機内食で長年愛されている味が、お湯を注ぐだけの簡単調理で楽しめる。

「カレーハウスリオ監修 キーマカレー」は、1960年創業の老舗「カレーハウスリオ」で過去に提供していた人気のカレーを監修商品としてJAL国際線の機内食（アラカルトメニュー）向けに復刻した。どこか懐かしく、日本式にアレンジされたまろやかな味わいのカレーとなっている。電子レンジで温めるだけで、本格的なキーマカレーを楽しめる。

［小売価格］

JAL特製「九州じゃんがら」監修 とんこつ風味噌ラーメン 8食セット：5400円

カレーハウスリオ監修 キーマカレー 6食セット：5184円

（すべて税込・送料込）

［発売日］9月22日（月）

JALUX＝https://www.jalux.com