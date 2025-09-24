グローバル刃物メーカーの貝印は、一生ものの調理ブランドシリーズ「Michel BRAS（ミシェル・ブラス）」の新アイテムとして、包丁をはじめとする全3種類のキッチンアイテムを発売する。9月22日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、百貨店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始した。

今回発売するのは、17年ぶりの新アイテムとなる包丁シリーズをはじめ、優れた切れ味を保つために設計された砥石、バランス、美しさ、使いやすさを極めたカトラリーなど全3種類のラインアップとなっている。極上の機能と軽やかな使い心地で美味しい時間をさらに高めてくれる商品となっている。貝印は今後も人々の生活を彩るアイテムを届けて、豊かな生活に寄与していく考え。

深い精神性と独創性に満ちた料理によって、料理界に新しい次元をもたらしたミシェル・ブラス氏。フランス中南部のオーブラックの高原に立つレストラン「ル・スーケ」は、世界中の人々の舌と心を魅了している。「Michel BRAS」は、彼の比類なき才能と経験が生かされたブランド。それは、2005年に、繊細で研ぎすまされた切れ味と、気品に満ちた美しさをあわせ持つ包丁のシリーズから始まった。ミシェル・ブラスというアーティストと、日本の刃物メーカー・貝印が、「一切の妥協を許さず、心から納得のいく製品を創る」という強い意志をもって、それを具現化したのだという。

現在では、料理のバリエーションを大きく広げるグレーターやスライサー、食材の姿を素晴らしく変えるマンドリン、テーブル上で美しく活躍するカトラリーなどのさまざまな製品を展開し、ライフスタイル全般を豊かにするブランドへと進化を遂げた。いずれの製品も、使う人の料理の世界を全く新しいものにするだけでなく、その人自身をクリエイターへと変えることだろう。

ミシェル・ブラス氏と彼の息子のセバスチャン・ブラス氏、そして貝印はこれからも、単なるキッチン・ツールを超えた、料理を愛する全ての人々のための特別な“パートナー”を創り出していく考え。



「Michel BRAS 包丁No.91（波刃210mm）」

「Michel BRAS 包丁No.91（波刃210mm）」は、独特な波刃の形状で、鋭角で切りはじめた食材をなだらかな波線でスムーズに切り進める。食材にかかる力の加減がコントロールしやすく、パン・ド・カンパーニュやトマトなどの、外側が硬く、中が柔らかい食材も形を崩さず、思い通りに切ることができる。パン屑の飛び散りが少ないのも特徴。美しいチタンコーティングは、キッチンでも一際映える存在になることは間違いないという。溶接された継ぎ目のない口金は、長く清潔に使える。



「Michel BRAS ラ・ピエール」

「Michel BRAS ラ・ピエール」は、理想的な切れ味に仕上げられるよう、番手の異なる二種類（＃1000と＃3000）の砥石をセットにした。＃1000の面で研いだあとは、より番手の細かい＃3000の面で仕上げることで、鋭く繊細な切れ味を実現することができる。マグネシア製法で作られたこの砥石は、切削能力が高く、硬度の高いMichel BRAS包丁を繊細に研ぐことができ、調理前の気持ちも整えることだろう。吸水性が低く、水をかけるだけで使用でき、事前に長時間水に浸けるという煩わしい一手間が省ける。



「Michel BRAS レ・クヴェール（カトラリーセット）」

「Michel BRAS レ・クヴェール（カトラリーセット）」は、スプーン・フォーク・テーブルナイフ・コーヒースプーン・カトラリーレストの5点からなるラインアップとなっている。Michel BRASの本質的な美学を体現した気品あふれるカトラリーは、手になじみ、心地よく食事を楽しむためにデザインされた。ステンレススチールと黒い樹脂の上質な素材の組み合わせが、滑らかな感触と快適なグリップをもたらす。形状とプロポーションの理想的なバランスが、食卓での美味しい時間をさらに高めてくれる。日本の箸からインスピレーションを得た、長くエレガントなフォルムと円形のハンドルは、スムーズで快適な使い心地を実現。世界の食文化で彩られるエレガントな食卓にさらに豊かな時間をもたらすことだろう。

［小売価格］

Michel BRAS 包丁No.91（波刃210mm）：4万4000円

Michel BRAS ラ・ピエール（砥石 ＃1000／＃3000）：3万3000円

Michel BRAS レ・クヴェール（カトラリーセット）：2万7500円

（すべて税込）

［発売日］9月22日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com