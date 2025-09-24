歌舞伎俳優の中村獅童（53）が24日、都内で「龍が如くスタジオ新作発表会」に出席した。

今年でリリース20周年を迎えるセガの人気シリーズで「龍が如く極3」（来年2月12日リリース）の製作が発表された。主人公の桐生一馬の声を演じる黒田崇矢（60）は「それだけ龍が如くが続いているという重みを感じる」としみじみと語った。

2009年発売の「龍が如く3」を16年ぶりにフルリメーク。リメーク前にも出演していた獅童は「自分も声変わりしたので、昔のを聞きましたね。今の方が声が低くなっている」と時代の流れを口にした。

香川照之（59）は新たに浜崎豪として出演が決まった。この日は歌舞伎の公演が重なりビデオ出演。映像では初のフェースキャプチャー収録の様子を届けた。制作総指揮の横山昌義氏は「見どころの一つ。香川さんの顔の表情の演技は誰にもまねできない。僕らアニメーターが手でつけるのも難しい。予想外のところで口が開いていたり、目を閉じていたりする」と絶賛した。

先輩・香川の顔芸について獅童は「やはり顔芸が勉強になりますよね。6月に歌舞伎座でご一緒させていただいたんですけど“（今日の）イベントに本当に出たかった。収録も大変だった”とおっしゃっていた。今メーキングを見て分かりました」と香川の苦労と無念さを代弁した。

イベントではソフトに「龍が如く3外伝 DARK TIES」が入ることも発表。同作は極3と同じソフトとして発売される。

峯義孝を演じる獅童は今作では主人公を務める。「責任重大だなと思いました」と大役を演じた感想を口にした。カラオケの収録も行い「凄い難しい歌。とある曲に似ているので、そっちに持っていかれる。峯として紅白を目指していきたい」と述べ、笑いを誘った。

さらに人気任侠映像シリーズ「日本統一」とのコラボ映像作品の製作も発表された。本宮泰風（53）が桐生、山口祥行（54）が真島吾朗を演じる。最短で12月8日の公開を目指していくとした。