お笑いタレントの東野幸治（58）が23日放送のカンテレ「ちゃちゃ入れマンデー」（火曜後7・00）で、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルについて解説した。

この日ゲスト出演した同コンビについて、彼らのSNSの活用術を絶賛した東野。その“儲けのからくり”について、東野は「YouTubeで、変なことを言うとか、問題になりそうなヤツばっかり片っ端から呼んで、話を聞いて」と切り出し、「ほんで問題を起こしたら“実はわれわれのYouTubeに出てました”ってX（旧ツイッター）で言うて、再生回数を稼ぐっていう」と“二毛作”になっていることを解説。「お前らホンマ悪いで」と皮肉交じりに感心した。

そして東野は、「人生いろいろあった」という「メッセンジャー」黒田有に対し「ぜひ鬼越きっかけで、タイミングがあえば大阪でも東京でもYouTubeに出て」と共演を熱望。また「鬼越」の2人の会話術を「こいつら上手に引き出しよるねん。この風体やけど意外とテクニシャンやねん」と褒めちぎった。

さらに「吉本の岡本社長は、鬼越トマホークのYouTubeを見てるって聞くし」と東野。「あと吉本の本社のガードマンに、“態度の悪い芸人は誰ですか？”みたいなことを聞いてる」と、ランキング形式で発表した人気企画に触れると、「鬼越トマホーク」良ちゃんは「イニシャルですけど、だいたい関係者は分かるんですよ、“あ、こいつだ”って」と補足。「それでみんな態度が良くなる。世直し。だからこれを提案したい、各テレビ局とタクシー会社でやりましょうって」と語っていた。