「ダイヤモンドバックス５−４ドジャース」（２３日、フェニックス）

ドジャースは悪夢の逆転サヨナラ負け。大谷翔平投手が圧巻投球を披露したが、リリーフ陣が崩れて２勝目はならなかった。地区優勝のマジックは３のまま、パドレスとのゲーム差は１・５となった。

救援陣がまたも不安を露呈。試合後、ロバーツ監督はカーショーがブルペン待機していたことを明かした。２８日（日本時間２９日）に先発予定としながら、２４日（同２５日）もブルペン待機すると明言した。

不調が続く救援陣にも言及。「私達は信念を持って投げ、競い合える選手を見つけなければならない。まだ時間はあるが、残された時間は多くない」と、残り５試合のシーズン、さらにその先のポストシーズンを見据えた。そして、「先発投手が毎日のように９回まで投げることはできない。（救援投手の）誰かが前に出てくれることを期待している。彼らの力が必要だ」と奮起を促した。

この日、大谷は「１番・投手兼指名打者」で出場。今季初めて６回を投げ、５安打無失点８奪三振無四球と好投した。今季最多９１球、最速は１６３キロ。相手打線を寄せつけず２勝目の権利を得て降板したが、降板直後に暗転した。

七回にドレーヤーが適時打、エンリケスが２ランを浴びて３失点。１点差の九回はスコットが登板したが、制球が安定せず。１死二、三塁から犠飛で追いつかれた。さらに左前適時打で逆転サヨナラ負け。悪夢の展開となった。