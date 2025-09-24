新小1息子の「重大発表！」に家族歓喜 → 内容がかわいすぎて1.2万いいね【ママリ】

新小1「重大発表がありまーす！」息子の報告に1.2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

肉球せんせい🐾皮膚科専門医/イラストレーター/MD,PhD(@29Qsensei)さんの投稿です。春は進級、進学などで、子どもたちはドキドキしているのではないでしょうか。特に新1年生は、周りの友達や先生も知らない人が多く、緊張するものですよね。まずはひとり、友達ができると安心します。





投稿者さんは、息子さんの日々の報告に喜びを感じて「新小1のいる生活、毎日が重大発表」と話しました。毎日でも聞きたいと感じさせられる、微笑ましい報告とは？

👦パパママ、じゅうだいはっぴょーがあります！

👩‍⚕️🙎‍♂️なになに？

👦なんと！今日は、しょうがっこうはじめての お と も だ ち が出来ました！

👩‍⚕️🙎‍♂️おおおーーー！おめでとう！



昨日は人生初の給食も堪能したし、その前は広い広い校庭で遊んだそうだし。新小1のいる生活、毎日が重大発表だよ！！

普段から、その日あったことを両親に報告している様子の息子さん。この日の重大発表は「小学校初めてのお友達ができたこと」で、親としてもうれしい報告だったのではないでしょうか。



この投稿には「毎日大量の報告で口が忙しそう(笑)」「親としてもめちゃくちゃほっとするやつ…！」といったコメントが寄せられていました。給食がおいしかった、授業が楽しかった、こうした小さな報告も安心できるのでうれしいですよね。



普段から子どもとのコミュニケーションがあると、困ったことが起きたときにも、相談しやすい環境でいいですね。新小1の息子さんからの重大発表にほっこりする、素敵な投稿でした。

ブックオフで買った幼児食本、元の持ち主の付箋に16万いいね

ぷー☺︎⛵(@pooh_baby82)さんによる、思わず心が温かくなる投稿です。ぷーさんは、古本店で幼児食の本を取り寄せました。その本からは、以前の持ち主さんのたくさんを愛を感じられたといいます。

©︎pooh_baby82

©︎pooh_baby82

ブックオフで幼児食の本取り寄せたんだけど、こんな付箋貼ってあって胸がほっこり、そして泣きそうになった😭

愛を感じる…



そしてめちゃくちゃキレイに使ってはる…

ページには前の持ち主だと思われる方の感想の書かれた付箋が、貼ったままだったそう。「あまり食べず」「食べてくれた」など親の思いがあふれる付箋からは、愛をひしひしと感じますよね。



この投稿に「素敵」「それが付加価値」「愛の証拠ですね」といったリプライがついていました。この投稿には後日談があり、なんとこの本の前の持ち主さんから、X経由でぷーさんにメッセージが届いたそう。1冊の本がつないでくれた不思議な縁を感じるとともに、温かな気持ちになるエピソードでしたね。

「娘が髪を結ばせてくれない」パパがへこむ理由に2万いいね

じゅりえ(@juliet_ikuji)さんの思わず笑ってしまう投稿です。じゅりえさんがパパに次女の髪を結ぶようにお願いすると、次女はどうやら結ばせてくれない様子…。パパは「わけのわからないこと言ってる」と、次女の要求を理解できないようでした。



しかし、それにはある理由があったのです。

夫に次女の髪結ぶのをお願いしたら、しばらくして「なんかわけわかんないこと言って結ばせてくれない」って戻ってきたから「なんて言ってるの？」と聞いたら「『くるりんぱがいい』とか言ってる。くるりんぱって何」って言ってて吹いた。

次女のヘアアレンジにチャレンジした夫は「くるりんぱ」が理解できなかったそう。じゅりえさんと次女の間では当たり前に使う言葉でも、夫にとっては初めての言葉だったのでしょうね。突然次女から「くるりんぱ」と言われ、キョトンとする夫の姿が想像できます。



この投稿には「確かに呪文」「うちも夫が混乱していた」などの声が寄せられていました。言われてみれば、言葉だけであのアレンジを理解するのは難しいですよね。このできごとをきっかけに夫は「くるりんぱ」を覚えてくれたはず。家族の中で伝わる単語が増えると、スムーズなやりとりができるようになりますね。



家族間での何気ないやりとりを通じて、コミュニケーションや伝え合いの大切さを改めて感じるエピソードでした。

