「さすがBTSの後輩！」CORTIS、デビュー2週間で“ハーフミリオン”達成　K-POPグループ歴代4位の快挙

BIGHIT MUSICの新人グループCORTIS（コルティス）のデビューアルバムがリリースからわずか2週間で“ハーフミリオンセラー”を達成した。

9月24日、HANTEOチャートによると、CORTISの1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は23日時点で累積販売枚数50万枚を突破した。9月8日にリリースされた同作は、初動（発売1週間の販売量）で43万6367枚を記録し、そこから約1週間でさらに15％近い伸びを見せた。

『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、K-POPグループのデビューアルバム初動売上ランキングで歴代4位を記録し、彼らに“今年の最高新人”というタイトルを与えた。通常、リリースから1週間後は売上が急減するのが一般的だが、CORTISは違った。彼らが“ハーフミリオンセラー”を達成したことは、時間が経つにつれて新規ファン層が流入し続けていることを証明する結果となった。

音楽番組でのステージを重ねるごとに人気はさらに加速した。タイトル曲『What You Want』をはじめ、イントロ曲『GO!』や後続曲『FaSHioN』まで、多彩なコンセプトとジャンルを見事にこなし、安定したライブの実力に自作の振付が完璧に調和した。これをきっかけに口コミが広がり、今年デビューしたボーイズグループの中で初めてMelonのデイリーチャートにランクインするという快挙も成し遂げた。SNSではダンスチャレンジやメンバーのファッション、撮影スタイルまでもが連日話題を呼んでいる。

CORTISは、HYBE傘下のBIGHIT MUSICが、BTS、TOMORROW X TOGETHERに続き6年ぶりに披露した新人グループだ。デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（9月27日付）の15位にチャートインを果たした。これは、オーディション番組を通じて結成されたグループを除くK-POPグループのデビューアルバムの中で歴代最高成績にあたる。

さらに、2025年にデビューした新人の中で唯一「Billboard 200」にチャートインを果たし、過去4年間でデビューしたK-POPボーイズグループとしては初めてトップ20入りを達成した。

