内田理央「50%の確率で死にます」医師から宣告されていた「数年前に体調を崩して」
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の内田理央が23日、ABEMAによるトーク番組「すっぴんトーク meets SPRiNG」に出演。致死率50%の病気に罹っていたことを明かした。
【写真】内田理央、2年前の美脚眩しいミニスカ姿
人生のターニングポイントについて聞かれた内田は「数年前に体調を崩して急に入院することがあった」と振り返り、「その時に『50%の確率で死にます』みたいな。急に言われてその日に」と医師から宣告されていたことを告白。内田はただの風邪だと思って病院に行ったそうだが「あっ死ぬんだ…」と死も頭によぎったという。またこの時の医師からの宣告について「普通にカジュアルに言われた」とぶっちゃけ。しかし、意外と冷静でいられたそうで「結局本当に大丈夫だった」と無事を伝えていた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
