上戸彩、夫・EXILE HIROは「私よりおむつ替えてる」育児熱心な姿明かす
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の上戸彩が、9月24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。夫・EXILE HIROの子育てについて語った。
【写真】上戸彩、美スタイル際立つ衣装姿
今回、16年ぶりに同番組に登場した上戸。3人の子供が生まれてからの変化を語る中で、HIROの子育てについて話す場面も。上戸は「最初は抱っこするのも怖かったみたいで、育児も怖かったんでしょうね。でも2・3人目になったら今は私よりおむつ替えてるし、3人を公園に連れて行くし、3人一気に見れるのはすごいなって。ありがたいです」とHIROが熱心に育児に参加してくれることへの感謝を語った。
また、黒柳徹子から「子供はお父さんの言う事ちゃんと聞くんでしょ？」と聞かれると、上戸は「それは時々なんですよね（笑）」とにっこり。続けて「『なんでパパの言うこと聞かないんだよ〜結局ママだな！』ってよく言っています」」とHIROの言葉を明かしていた。さらに、「朝ご飯作ってくれたり、本当に協力的で助かります。ありがたいです」とHIROが朝食を作ってくれることも話していた。
上戸とHIROは、2012年9月14日に結婚。2015年8月に第1子、2019年7月に第2子、2023年6月22日に第3子の出産を発表した。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
