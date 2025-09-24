◆米大リーグ ダイヤモンドバックス５×―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の６回９１球を投げて５安打無失点、８奪三振の好投を見せて２勝目（１敗）の権利を持って降板したが、救援陣が４点のリードを守れずにサヨナラ負けを喫し、勝敗はつかなかった。ドジャースは１点リードの９回に守護神スコットが２点を失ってサヨナラ負け。課題の救援陣が崩壊して地区優勝へのマジックは「３」で変わらず、最短の優勝決定は２５日（同２６日）となった。

大谷が６回５安打無失点、８奪三振と好投。打線も２回にＴ・ヘルナンデスの２５号ソロで先取点を奪い、６回には先頭・大谷の四球を起点にまたしてもＴ・ヘルナンデスの２点適時三塁打で３点差とすると、７回にはバッテリーを組んだロートベットの１号ソロで４―０となり、７回からの３イニングを救援陣に託した。

７回にドライヤーとエンリケスで３点を失って１点差に迫られると、８回にはベシアがピンチを迎えながら無失点で切り抜けたが、１点リードの９回にスコットが２点を失った。

この日の唯一の収穫は大谷が６回を投げられたこと。ロバーツ監督は「６回裏は（６回表に四球で出塁したため）疲れていると思った。彼は疲れていたと思うけど（６回を投げきって）よかったと思う。翔平はファンタスティックだった」とたたえ、「レギュラーシーズンではもう投げない」と断言し、次回登板がポストシーズンになることも明かした。