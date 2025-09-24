継母にバレた「生みの母との再会」家族の秘密が暴かれた日、私は居場所を失った【ママリ】
継母に密会がバレた…
継母の暴言・暴力に怯える日々の姉妹にとって、生みの母と一緒に過ごす時間は、かけがえのないものでした。ですが、継母の出産をきっかけに、実の母と電話で話すことすら難しい状況に。
さらに、こっそり電話をかけたことがバレてしまいました。継母は、とても嫉妬深い人です…。
継母に奪われた、母子の時間
生みの母と会うことすら、許されないなんて…。継母・りーは、異常に嫉妬深い人のようです。さらに、このときの家は借金だらけ。同居する祖母にまで迷惑をかけて、恥ずかしくないのでしょうか？
そんな中でも、笑顔で過ごすわたしちゃんの姿が健気ですね。
急展開！継母が変わったワケ
突然、生みの母と会うことを許されました。ですが、りーはさまざまな条件をつけます。結局は、お金が目的だったようです。それでも、実母と再会できた姉妹は、幸せそうですね。
本作では、両親の離婚と再婚、異母兄弟の誕生と借金など、壮絶な子ども時代が描かれています。そんな中でも、祖母の存在は絶大でした。祖母からもらった愛情を、今度は祖母が困っているときに笑顔で支えるシーンは、印象的です。
家族のあり方や愛情について、考えさせられる作品です。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）