継母にバレた「生みの母との再会」家族の秘密が暴かれた日、私は居場所を失った【ママリ】

主人公・わたしちゃんが3歳のとき、両親が離婚。わたしちゃんと姉(当時7歳)は、父と暮らすことを選びます。ですが父は、無職・女好き・酒乱…と、悪いところだらけ。そのため、姉妹を育ててくれたのは、父方の祖父母でした。特に、祖母にはたくさんのことを教わります。そして数年後、父は当時18歳の女性・りーと結婚。りーは籍を入れた途端、豹変し、わたしちゃんに暴言・暴力を振るう日々。そんなとき、祖母から生みの母の電話番号を渡され、こっそり姉妹で連絡を取り合います…。著者・こだころ.(@pipipi.boyoyon)さんの実体験を描いた漫画作品『わたしの3人の母』をダイジェスト版でごらんください。

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

継母に密会がバレた…

継母の暴言・暴力に怯える日々の姉妹にとって、生みの母と一緒に過ごす時間は、かけがえのないものでした。ですが、継母の出産をきっかけに、実の母と電話で話すことすら難しい状況に。



さらに、こっそり電話をかけたことがバレてしまいました。継母は、とても嫉妬深い人です…。

継母に奪われた、母子の時間

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

生みの母と会うことすら、許されないなんて…。継母・りーは、異常に嫉妬深い人のようです。さらに、このときの家は借金だらけ。同居する祖母にまで迷惑をかけて、恥ずかしくないのでしょうか？



そんな中でも、笑顔で過ごすわたしちゃんの姿が健気ですね。

急展開！継母が変わったワケ

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

©pipipi.boyoyon

突然、生みの母と会うことを許されました。ですが、りーはさまざまな条件をつけます。結局は、お金が目的だったようです。それでも、実母と再会できた姉妹は、幸せそうですね。



本作では、両親の離婚と再婚、異母兄弟の誕生と借金など、壮絶な子ども時代が描かれています。そんな中でも、祖母の存在は絶大でした。祖母からもらった愛情を、今度は祖母が困っているときに笑顔で支えるシーンは、印象的です。



家族のあり方や愛情について、考えさせられる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）