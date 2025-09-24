日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」スタート 1人目は「空飛ぶ車」センターの松尾桜
日向坂46が、新企画「五期生のぽかぽか写真館」をきょう24日正午から公式サイトで公開した。1人目には、15thシングル収録の五期生楽曲「空飛ぶ車」でセンターを務める松尾桜が登場。今後、五期生メンバーを毎日1人ずつ、撮りおろしグラビアで紹介していく。
【写真】彼女感満載！水族館でデートグラビアに挑戦した松尾桜
今後も連日、五期生それぞれの個性を映し出したビジュアルが更新されていく予定で、ファンにとっては見逃せない企画となりそうだ。
「空飛ぶ車」のミュージックビデオはグループ公式YouTubeで公開中で、松尾を中心としたパフォーマンスが話題を集めている。グループの次世代を担う五期生の活動に注目が集まるなか、今回の企画にも期待が寄せられている。
また、乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生が出演するライブイベント『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』が、東京・東急歌舞伎町タワー6階の劇場「THEATER MILANO-Za」で11月1日〜30日に開催されることも発表されている。
