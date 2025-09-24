SixTONES・松村北斗、デート風グラビアショット 『CLASSY.』増刊表紙に登場
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、27日発売のファッション雑誌『CLASSY.』11月号増刊Special Edition（光文社）の表紙に登場する。人気シリーズ「#TOKYO恋する1軒目」に登場し、「初デートなのに、なぜか懐かしい。秒速で恋に落ちそうな午後」をテーマに、デート中のひとコマを撮影している。
【先行カット】カッコイイ！秋らしい装いでおでんを食べる松村北斗
8ページにわたる中ページでは、デート風グラビアを収録。松村が静岡出身ということで、静岡おでんの人気店を訪れている。「黒はんぺんが好き」という松村は、だしが効いたアツアツのおでんをほお張りながら「五臓六腑に染みる〜！」とご満悦の様子。
この日、松村が私物で持参したのは、原作アニメ『秒速5センチメートル』のグッズキーホルダー。実は衣装のどこかにちゃんと身につけている。その他、オシャレなワインバーも訪問。トラッドなジャケットスタイルに身を包み、秋の風を感じながらの乾杯カットにも注目だ。
また、映画『秒速5センチメートル』監督の奥山由之氏と松村の対談をお届け。同誌読者と同世代の2人に、30代についてのあれこれや、映画作りについて語っている。
【先行カット】カッコイイ！秋らしい装いでおでんを食べる松村北斗
8ページにわたる中ページでは、デート風グラビアを収録。松村が静岡出身ということで、静岡おでんの人気店を訪れている。「黒はんぺんが好き」という松村は、だしが効いたアツアツのおでんをほお張りながら「五臓六腑に染みる〜！」とご満悦の様子。
また、映画『秒速5センチメートル』監督の奥山由之氏と松村の対談をお届け。同誌読者と同世代の2人に、30代についてのあれこれや、映画作りについて語っている。