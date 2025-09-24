◇ナ・リーグ ドジャース4―5×ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板は2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回を投げきり、今季最多91球で6回5安打無失点、8奪三振と好投した。しかし、チームは救援陣の乱調でサヨナラ負けを喫し、今季2勝目はならなかった。試合後、改めて今季限りで現役を引退するカーショーに言及した。

カーショーの引退に接し、「僕がこっち（米国）に来る前からもメジャーを代表する投手でしたし、そういう選手と一緒にプレーできる機会はなかなかないと思うので、去年、今年と短い期間ではありましたけど、チームメートでクラブハウスで一緒に過ごせたのは貴重な経験だと思います」と通算222勝の偉大な左腕と2シーズンながら同じユニホームで戦えたことに胸を張った。

大谷はカーショーのレギュラーシーズン本拠最終登板となった19日（同20日）のジャイアンツ戦で決勝の52号逆転3ランを放ち、チームを勝利に導いた。試合後には「カーショーの記念すべき日にしっかり勝ちで終われたのは大きい」と勝利に安堵していた。

また、球団を通じ「素晴らしい、本当に物語のような殿堂入りにふさわしいキャリア、おめでとうございます。いつもプロフェッショナルな姿勢で取り組んでいる姿を尊敬してきましたし、その成功は野球への献身と努力の結果だと思います。これまで何度も対戦してきて、そして今はワールドチャンピオンのチームメートとして一緒に戦えたことをとても光栄に思います。残りの1カ月を一緒に楽しんで、全力で戦い抜きましょう！」と英語でコメントしていた。