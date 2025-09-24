3»ù¤ÎÊì¡¦¾å¸ÍºÌ¡¡2ºÐ¼¡ÃË¤Ï¡Ö1ÈÖ¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¤â½Ð»º¸å¤Î¼«¿È¤ÎÊÑ²½ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤¨¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¡¢3¿ÍÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£2012Ç¯9·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËEXILE¤ÎHIRO¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿¾å¸Í¤Ï29ºÐ¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ï¸½ºß¡Ö1ÈÖ¾å¤¬10ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£10ºÐ¡¢6ºÐ¡¢2ºÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2ºÐ¤Î¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1ÈÖ¼ê¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ä¶¤È¤«¤Ç»Ò¶¡¤ÎÀ³Ê¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Û¤Ü8³ä¤°¤é¤¤¤â¤¦À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾å¸Í¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ÈÄ¾¤»¤Æ¤³¤¦À°¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤â¤¦2³äÄøÅÙ¡£¤â¤¦¤Û¤ÜÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿À³Ê¤Ç¡£3ÈÖÌÜ¤¬À¨¤¤¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤¦²¿¤Ç¤âÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦²¿¤Ç¤â¥¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ó¥Á¡£1¿ÍÌÜ2¿ÍÌÜ¤È¤ÏÁ´Á³À³Ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡3¿ÍÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¿´¶¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1¿ÍÌÜÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤ß¤ì¤ë¤â¤ÎÁ´Éô¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢·ë¹½1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢·»¤È¤¤¤Ä¤âÀ¸³è¤·¤Æ¤¿¼ä¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÇÁ´¤Æ¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Þ¥Þ¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¤â¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Ê¤¤¤Î¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¤¨¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤³¤¦»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«²½¾Ñ¤·¤Æµ¢¤ë¤È¤¹¤´¤¤´î¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÜ¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¡£º£Æü²½¾Ñ¤·¤Æ¤ë¤Í¤È¤«¡£º£Æü¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£3¿ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤³¤¦¿Í¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¼êÊ¬Ìî¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤³¤í¤È¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡HIRO¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¶¨ÎÏÅª¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£