◇ナ・リーグ ドジャース4―5×ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板は2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回を投げきり、今季最多91球で6回5安打無失点、8奪三振と好投した。しかし、チームは救援陣の乱調でサヨナラ負けを喫し、今季2勝目はならなかった。

試合後の大谷の一問一答は以下の通り。

――6回を投げ切れたことと、ポストシーズンへの準備は?

「この前までは5回まででしたけど、またワンステップ踏めたのは良かったです。最終登板の前にこうやって最終的なステップを踏めたのはプラスのことかなと思います」

――6回を投げたい理由はブルペン陣のこともあってのことか？

「もともと今年は5回くらいをメドにそのくらいのボリュームで最後まで投げられればリハビリとしてはオッケーじゃないかなと始まっていました。チーム状況もいろいろ加味して、昨日ホテルでミーティングして“球数100球はないかな”と言っていましたけど、6回までいけるのであれば6回までいきたいというミーティングはしました」

――手術明けの球質と制球の良さは6回までいきたい要因の一つだった？

「去年肩の手術があったので、前半投げられずにリハビリのプロセスが遅れ気味でしたけど、最終的にポストシーズンを前に最終的な段階を踏めたのは満足しています。これまでのスタッフの方のサポートに感謝したいと思います」

――ワイルドカードシリーズで投げると思うが、二刀流として第1戦、第2戦、第3戦と適応しやすいところはある？

「ポストシーズンに関しては戦略的なことがあると思うので、僕の口からどうのこうのと言うつもりはないです。行けと言われた時に行く準備をするのが仕事だと思う。どういうシチュエーションでもしっかり準備をして対応したいと思います」

――アウェーでも日本の歓声が聞こえるが、どう思う？

「凄い心強いです。投げる時はベンチで基本裏にいるのでちょっと分かりづらいですけど、それくらいドジャースのファンの方々の応援というのは印象的だなと思います」

――四球が少なくなったのが手術前との違いだと思うが、投げたいところに投げられる制球力への評価は？

「コマンド（制球）よりも質の方が、スタッフの状態がいいのが術後ですけど、それが一番結果的にはいいピッチングができている要因かなと思う。最後の球に関しては投げてはいけない球ですし、あそこで終わりのところではある。それを理解しつつ、三振を取りにいくシチュエーションだと思うので、結果的にアウトにはなりましたけど、甘く入ってしまったのは一つ反省点なのかなと思っています」

――救援陣が苦しい状態が続いているが、今の状況はどう捉えている？

「ブルペン陣は一丸となっていると思いますし、結果が出ていない期間に関しては苦しいと思います。それでも前半はブルペンのおかげで勝った試合もいっぱいある。打線に関しても下位打線を中心に粘り強く得点するゲームも増えていると思う。ポジティブな部分もあるし、少しうまくいってない部分もあると思うので、あと少しですけどみんなで頑張りたいと思います」

――カーショーが現役引退を発表してどのように感じたか？地区優勝に向けて1.5ゲーム差で残り5試合。チームはどのような雰囲気か？

「僕がこっちに来る前からメジャーリーグを代表する投手でしたし、そういう選手と一緒にプレーできる機会はなかなかない。去年、今年と短い期間ではありましたけど、チームメートとしてクラブハウスで一緒に過ごせたのは貴重な経験だったなと思います」