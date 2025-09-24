アメリカで保守系の政治活動家が銃殺された事件をめぐり、司会者の発言が問題視された番組の放送再開をABCテレビが決定したことについて、トランプ大統領が強い不快感を示しました。

アメリカのABCテレビは、放送を無期限に中止するとしていたジミー・キンメル氏のトーク番組について、23日から放送を再開しました。

これに先立ち、トランプ大統領は「フェイクニュースのABCがジミー・キンメルを復帰させるのは信じられないことだ。ABCはホワイトハウスに番組終了を通告していた！」とSNSに投稿し、強い不快感を示しました。

そのうえで、キンメル氏の番組が民主党寄りの内容を放送しているとして「違法な選挙協力にあたる」と主張。ABCテレビに対して訴訟を起こす可能性を示唆しました。

キンメル氏は保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡した事件をめぐり、番組の中で「トランプ大統領の支持者が容疑者を批判して政治的な利益を得ようとしている」などと発言。放送を所管するFCC＝連邦通信委員会の委員長が発言を問題視し、ABCテレビは22日まで番組の放送を中止していました。