＜美人は非常識？＞「美人ママほど常識から外れているよね」という意見。正しい？偏見？
世のなかには「なんて非常識なんだろう」「ルールやマナーを守らないなんて」と驚くような人もいますよね。また、そんなシチュエーションに遭遇したことがあるママも多いでしょう。そんななかママスタコミュニティには「俳優並みに美人だけど、中身は非常識なママ」というタイトルでこんな投稿がありました。
『この前、わが子を連れて公園行ったら滑り台の列に子どもを割り込ませていたママがいた。見た目はモデル級、美人で服装もキレイなママ。「速いなあ、〇〇ちゃん。滑り台好きだものね、ウフフ……」って笑顔で言いながら遊ばせていて、一緒にいたおばあちゃんは写真撮るのに必死。周りのみんなは固まっていた。子育て支援センターで出会った美人ママは、自分の子が他のママのカバンを漁っているのに、ニコニコ眺めて叱りもしない。周囲が気を遣っているの分かってるくせに謝りもしない。「美人＝育ちがいい」って勝手に思っていたけれど、違うって現実を知った。これからは美人ママに遭遇しても近づかないようにしようと教訓になった』
美人だから甘やかされて育った？
『「あの子は美人だから……」って話をよく聞くけれど、結局それって「指摘しにくい」だけ。甘やかされてきただけで中身は育っていないんだと思う』
『旦那は「うちの嫁、誰から見ても可愛いから許されるでしょ」って思ってそうだよね』
『以前、医療機関で働いていたときはイタい美人ママによく遭遇していたよ。美人な嫁にベタ惚れな旦那が何でも言うこと聞くもんだから、調子に乗っていろいろやらかして大変だったのを思い出したわ。だいたい嫁がやらかした後に旦那が詫びてくるんだけど、詫びるくらい罪悪感あるなら嫁と子どもをしつけろって毎回思っていたよ』
投稿者さんは「美人ほど非常識」という考えになっている様子でした。この件についてママたちからは「美人は昔からチヤホヤ甘やかされてきたから自分勝手なことに気付いていないのでは」「周囲が指摘しないだけ」といった意見が寄せられていました。幼い頃からよくないことをしても親含めて「〇〇ちゃんは可愛いから」という理由で許されてきたのでしょう。また現在進行形で旦那さんがそんな美人ママを甘やかしているからでは？という意見も。幼い頃からの環境によって常識を身に着けることなく、わが子がよくないことをしても怒らない育児になっている可能性はあるのかもしれません。
美人だからこうなんだ、という偏見が強いだけでは？
『美人でも不細工でも非常識な人はいる。たまたま美人で非常識だと目につきやすくて落差が激しいからびっくりするだけ。むしろ不細工で非常識な人の方が多いと思う。美人を必要以上に責めるのは嫉妬心があるからだよ』
『美人っていうだけで、性格もいい前提になってしまう』
一方で「美人＝非常識というわけではなく、美人だから行動が目立って目につきやすいのでは？」というコメントもありました。また投稿者さんのなかでは無意識のうちに「美人＝育ちがいい、性格がいい」という偏見を持っていたのではないでしょうか。美人だと育ちがよくて誰にでも優しくて非常識なことは一切しない女神のような人柄を想像していたのでしょう。しかし出会った美人ママたちが2人ともそのイメージと違って、現実との落差が大きかったようです。だから投稿者さんの頭に強く焼き付いたのかもしれません。まったく同じ行動を、違う見た目のママがしていたら、投稿者さんはここまで強く印象にも残らなかった可能性も。
常識的か非常識かは人による！容姿にコンプレックスがあるの？
『「美人ママに遭遇しても、近づかないようにしようと教訓になった」は違うでしょ？ 「変な人には近づかないように」でしょ。美人関係ないやん？』
『美人もそうでない人にも非常識な人はいる。もちろん、常識人もいる。人それぞれだよ。投稿者さん自身の思い込みの方が驚くよ』
「これからは美人ママに遭遇しても近づかないようにしようと教訓になった」と綴っていた投稿者さん。投稿者さんのなかでは今回の件で、「美人ママ＝非常識」という認識を強めてしまったできごとだったのでしょう。しかし非常識かどうか、容姿は関係ないと思いませんか？ また、そもそも投稿者さんは「美人＝育ちがいい」と思っていた様子ですが、これもまったく関係のないことでしょう。美人でも常識的な人はいますし、非常識な人もいます。またその逆も然りです。その人の性格や中身は容姿とは関係がないので、見た目で判断するのは筋違いではないでしょうか。根本的に容姿に囚われている考えを持っている投稿者さんですが、ママたちからは「容姿関係ない！」と一刀両断する意見も。投稿者さんは今回の件で自分自身のなかにあった偏見や容姿に囚われた考えを捨てて、その人の顔やスタイルではなく、性格や中身をしっかり見極める方向に進んでほしいですね。
文・AKI 編集・あいぼん イラスト・ごぼふく