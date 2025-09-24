アニメ『ガールズバンドクライ』完全新作映画の製作が決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。

『ガールズバンドクライ』は、2024年4月から6月にかけてTV放送された東映アニメーション制作によるオリジナルアニメ。人生につまずき高校を中退した少女・井芹仁菜が、東京で出会った仲間たち--河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパと共にロックバンド「トゲナシトゲアリ」を結成し、音楽を通してそれぞれの過去と向き合いながら、未来を切り開いていく姿を描く。10月3日から公開される劇場総集編はTVシリーズ全13話を再構成し、新規カットを加えた2部作として制作される。

公開されたティザービジュアルは、2023年のアニメ『ガールズバンドクライ』のプロジェクト発表時に公開されたビジュアルを彷彿とさせるようなデザインで、主人公・井芹仁菜の力強い表情が確認できる。

また、トゲナシトゲアリ初の全国ツアー「トゲナシトゲアリ ZeppTour2026 “拍動の未来”」の開催も決定。チケット最速先行抽選申し込みもスタートした。2026年3月14日にZepp DiverCityで開催されるツアーファイナルについては、10月22日発売予定の『トゲナシトゲアリ 4th ONE-MAN LIVE “協奏の響”』Blu-ray&DVDに最速先行抽選申し込み券シリアルが封入される。

さらに、ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』のティザームービーとティザービジュアルも公開された。

そして、interfmにて『トゲナシトゲアリのトゲラジ～川崎から世界へ～』の地上波番組放送がスタートすることも発表された。『ガールズバンドクライ』の舞台であった川崎から世界へ飛び出していくというコンセプトのもと、多くの在日、訪日外国人リスナーを持ち、国際色豊かな「interfm」からトークとともに音楽を発信し、リスナーに届けていく新番組だ。バンド活動や楽曲についてはもちろん、メンバーそれぞれを深掘りしたり、親交のあるゲストを呼んだりと、トゲナシトゲアリの魅力が紐解かれる30分となる予定。番組の後半パートは、会員限定のオリジナル番組として、地上波放送後から番組メンバーシップサイトにて配信される。（文＝リアルサウンド編集部）